Vyšlápli si na vítěze základní části a s přehledem vládnou tabulce nadstavby. Baseballisté brněnských Draků o víkendu třikrát porazili ostravské Arrows a s bilancí sedm výher a jedna porážka mají po polovině nadstavbové části solidně nakročeno k prvenství ve skupině. „Série s Arrows rozhodovala o tom, kdo má největší potenciál skončit v nadstavbě první. Doufám, že už nás žádné velké výsledkové drama nečeká a první místo udržíme,“ přál si pětadvacetiletý vnější polař Adam Hajtmar.

Draci zlákali k návratu baseballovou legendu Pavla Budského. | Foto: Lubomír Stehlík

V domácím prostředí porazili Draci extraligového mistra z posledních dvou let 6:0 a 3:0, čtyřhodinový duel na hřišti soupeře byl o poznání dramatičtější. V infarktovém závěru nakonec Brňané uhájili vítězství 11:10. „Bylo to šílené. Ve chvíli, kdy jsme byli za stavu 9:5 jeden out od konce zápasu, se Ostrava zvedla a ukázala svou kvalitu. Vykřesala jiskřičku naděje. Naštěstí jsme to zvládli,“ oddechla si brněnská stálice.