Sprinterská štafeta mužů ve složení Zdeněk Stromšík, Jiří Polák, Jan Jirka a Veleba však závod nedokončila. Mezi prvním a druhým úsekem nestihl Stromšík předat kolík Polákovi a závod pro české reprezentanty skončil. „Čím víc nad tím přemýšlím, tím víc mě mrzí, jak závod dopadl. V ten moment jsem to bral sportovně. Ve štafetě se takové věci zkrátka stávají a my jsme do ní šli s tím, že budeme riskovat. Na druhou stranu si uvědomuju, že jsem na sklonku kariéry a tohle byla vstupenka do Tokia,“ zalitoval čtyřiatřicetiletý matador.

Zatímco na World Relays měli čeští sprinteři možnost kvalifikovat se do bojů pod pěti kruhy díky umístění, teď mohou postoupit jen na základě času. „A to bude obrovsky těžké, protože je potřeba překonat národní rekord. Musíme sebrat všechny síly, předvést v dalších závodech maximální možný výkon a doufat, že nám vyjdou předávky, forma i počasí. Bez těchto aspektů nemáme naději na čas, jaký potřebujeme,“ přiblížil brněnský rodák.

Současný národní rekord činí 38,62 sekundy. Právě Veleba byl před dvěma lety u jeho stanovení. Česká výprava tehdy nejprve v Jokahomě pokořila 47 let staré maximum 38,82 sekundy z olympiády v Mnichově a následně svůj výkon korunovala vylepšením o 15 setin na mítinku v Ženevě. „Šlo o nejstarší český atletický rekord. Uvědomujeme si, jak náročné bylo pokořit ho. Teď to nebude o nic jednodušší, ale modlím se, abychom to zvládli,“ přál si Veleba.

Ten stále bojuje také o místenku do individuálního závodu. „Olympijský limit na sto metrů je 10:05, což je vesmírný čas. Postoupit se dá ale taky přes ranking. V něm jsem momentálně na 56. pozici a na olympiádu jede 56 sprinterů. Nechci samozřejmě spoléhat na místo posledního postupujícího, protože za týden může být všechno jinak. Potřebuju teď jeden až dva povedené závody,“ vysvětlil zkušený sprinter.

Štafeta čtvrtkařů ve složení Michal Desenský, Pavel Maslák, Tuček a Patrik Šorm si v Polsku časem 3:05,11 zajistila desátou příčku. Ta znamená postup na světový šampionát v příštím roce, kvalifikační místo na olympiádu jim ale o dva stupínky uniklo. „Mám smíšené pocity. Desáté místo a kvalifikace na mistrovství světa jsou pecka. Na druhou stranu jsme byli blízko olympijskému snu. Chybělo nám jen 33 setin, což je ve čtvrtkařské štafetě velmi málo,“ mrzelo Tučka.

Pětadvacetiletý atlet sice před sedmi lety startoval na mistrovství světa juniorů, na World Relays si ale odbyl premiéru na vrcholné mezinárodní akci mezi dospělými. „Je pro mě velkou ctí, že jsem si zaběhl štafetu s takovými jmény. Před závodem jsem si říkal, že na dráze musím nechat duši a klidně si urvat nohy ze zadku,“ smál se závodník Univerzity Brno.

Ve štafetě absolvoval třetí úsek a kolík mu tak předávala česká čtvrtkařská ikona Pavel Maslák. „Byla to fantazie. S Máslem se pravidelně potkáváme na soustředěních nebo závodech a normálně si pokecáme. Kdyby mi ale někdo před pár lety řekl, že mi bude předávat štafetový kolik, neuvěřím,“ popsal rodák z Brna jehož hlavní disciplína je běh na 400 metrů překážek.

Zařazení do reprezentační štafety ho namotivovalo do další práce. „Je to odměna za všechnu tu dřinu, kterou se mi v posledních dvou letech bohužel nepodařilo zúročit na překážkách. S trenérem už jsme se bavili o tom, že zařadíme víc hladké čtvrtky, abych do budoucna dál konkuroval jiným zájemcům o štafetu,“ povídal Tuček.

Za rok by se na světový šampion v americkém Eugene, který s týmovými parťáky o víkendu vybojoval, rád podíval. „Konkurence ve štafetě je obrovská, takže bude velmi těžké dostat se znovu do sestavy, ale udělám pro to maximum,“ dodal.