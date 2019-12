K té na podzim přidal titul juniorského mistra Evropy a ve stejné kategorii zvítězil i na závodech RLS Prague Open a Austria Open. „Před sezonou jsem se chtěl na závodech umístit mezi prvními třemi. Rozhodně mě nenapadlo, že všechny vyhraju. Po vítězství na Mr. Universe mi vůbec nedošlo, co jsem dokázal. Pořád mi to nedochází,“ říká jedenadvacetiletý kulturista.

Za jeho úspěchy stojí každodenní dřina, kulturistiku přijal jako životní styl. „Od chvíle, co jsem začal cvičit, se mi úplně všechno změnilo. Každý den mám v podstatě stejný. Vařím si jídlo, trénuju, pracuju a spím. V přípravě na závody je to ještě náročnější, veškerý sociální život jde stranou. Na nic jiného člověk zkrátka nemá sílu,“ vysvětluje.

Většinu roku trénuje šest dní v týdnu, režim upravuje podle fáze sezony. „Třeba v přípravě jsem měl každé ráno na lačno klasický trénink s činkami, po kterém následoval ještě kardio trénink na běžeckém páse. O pár hodin později pak znovu trénink s činkami,“ přibližuje.

Dominik Kopečný

- Datum narození: 11. září 1998 v Jindřichově Hradci

- Výška: 169 centimetrů

- Váha na soutěži Mr. Universe: 80 kilogramů

- Soutěžní federace: Mezinárodní amatérská federace kulturistiky NABBA

- Letošní sezona: 1. místo na soutěži Mr. Universe v Anglii, 1. místo na mistrovství Evropy v Itálii, 1. místo na RLS Prague Open, 1. místo na Austrian Open (vše v kategorii do 21 let)

- Zajímavost: Od jedenácti do šestnácti let se věnoval triatlonu, ve kterém necítil větší šanci prosadit se. Proto se začal věnovat cvičení.

Dodržovat musí i stravovací plán „Celý rok jím šest nebo sedm jídel denně, ať už jsem v objemové fázi nebo v dietě. Mění se jen počet živin. Všechno si vařím sám, převážně maso, rýži a zeleninu,“ popisuje rodák z Jindřichova Hradce, který na střední škole vystudoval obor Nutriční asistent.

Protože měl na přelomu října a listopadu tři závody ve třech týdnech, musel fungovat ve speciálním módu. „Zařadil jsem superkompenzaci, což znamená, že jsem od pondělí do středy jedl jen maso a zeleninu nebo vaječné bílky bez příloh. V pondělí jsem vypil osm litrů vody, v úterý šest litrů a ve středu pět. Od čtvrtka do sobotních závodů jsem pak nepil vůbec. Dva dny před závodem jsem přitom jedl třeba rýži nebo rýžové chlebíčky, které jsem nemohl zapít. Nic příjemného,“ vzpomíná.

V nejtěžších fázích přípravy se opíral o motivaci od trenéra. „Můj kamarád a kouč Milan Kinc na mě při náročných trénincích řval, jestli chci být zase třetí jako minulý rok při prvních závodech. Úspěchy jsou jeho zásluha. Dělal jsem všechno, co mi řekl. Bez něj bych nevyhrál,“ říká pokorně Kopečný, který pracuje jako trenér v brněnském Gold’s Gymu.

Z evropského šampionátu v Itálii i závodu Mr. Universe v Anglii si přivezl nevšední zážitky. „Když jsme s kamarádem letěli z Bradfordu se sochou pro šampiony, všichni se k nám chovali jako k vítězům. Letušky mi sochu obalily do deky a uložily ji k pilotovi. Navíc nás posadily na lepší místa, ať máme víc prostoru. V Amsterdamu na letišti se s námi zase dala do řeči ochranka a gratulovala nám,“ povídá mladý talent, jehož trofej symbolizující rakousko-amerického herce a bývalého kulturistu Arnolda Schwarzeneggera váží 6,7 kilogramu.

Nejvíc se mu závodní atmosféra líbila v Rakousku na soutěži Austrian Open. „V Rakousku publikum nejvíc bouřilo. Bylo jedno, kdo byl na pódiu, diváci fandili všem. Rakušané kulturistikou hodně žijí,“ povídá.

V Bradfordu si zase vyzkoušel první rozhovor před kamerou. „Po závodě jsem dostal sochu pro vítěze a hned mě vedli na rozhovor. V tu chvíli jsem dva dny nepil, byl jsem úplně mimo. Snad jsem řekl aspoň něco,“ směje se.

A co ho čeká po úspěšném podzimu? „Příští rok si dám objemovou fázi. Naberu další kila a přesunu se z juniorů do kategorie mužů, kde se pokusím získat profesionální kartu a posunout se tak mezi elitní závodníky. Když se mi to povede do třiadvaceti let, budu jeden z nejmladších profesionálů u nás,“ dodává.