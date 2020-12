A za odměnu si po pátém kole finálového duelu galavečeru Grand Prix v Praze opět připnul pás profesionálního mistra světa organizace WAKO Pro. Titul ve váze nad 94,1 kilogramu podle pravidel K-1 obhájil Hron po vítězném souboji s Polákem Michalem Turinskym. „Byl to těžký soupeř. Není kickboxer, má nestandardní, takový divnostyl. Před pěti lety jsem ho porazil v Litvě, ale od té doby přibral, měl snad sto osm kilo. Je tvrdý jako špalek,“ popsal svého soka Hron.

O drsné přestřelce vypovídají šrámy ve tváři brněnského rodáka. „Turinsky zápasil se spoustou dobrých jmen, i když nevyhrával, s knokautéry prohrával jen na body. Je nebezpečný, silný, má šíleně nepředvídatelný styl, takže z toho zápasu člověk nemůže vyjít bez zranění. Jsem otlučený od konečků prstů na noze až po obočí,“ usmál se Hron.

Světový titul WAKO Pro získal poprvé před rokem, když knokautoval jiného polského bojovníka Michala Blawdziewicze. Zvládl i obhajobu. „Opět se ukázalo, že obhájit je daleko těžší než titul získat. Sice jsem vyhrál všech pět kol, ale zápas nebyl líbivý. Věděl jsem, že s takovým soupeřem těžko udělám atraktivní duel. Turinsky se zvláštně zaklání, špatně se trefuje, ale má za sebou už dvě stě zápasů a sedmnáctkrát se stal šampionem Polska. Není to žádný jouda, sice absolutně netechnický, ovšem nepříjemný sok,“ podotkl.

Světová asociace organizací kickboxu WAKO má ve světě značný zvuk. „Obhajoba je pro mě cenná, mám v držení evropský i světový titul. WAKO je obrovsky kvalitní organizace, má velkou historii a zápasila v ní spousta šampionů. Začíná spolupracovat s organizací Glory,“ řekl Hron.

Původně měl obhajovat pás proti italskému soupeři, jenže toho nepustil do Prahy koronavirus. Taky český bojovník musel dvakrát na testy. „Poprvé jsem měl nejasný výsledek, takže jsem se musel přetestovat a podruhé už to bylo dobré. Údajně jsem prodělal koronavirus v předchozích dvou nebo třech týdnech, ale necítil jsem žádné příznaky. Matěj Peňáz se mnou trénuje a testy měl negativní. Kdoví, jak to bylo, je to podivné,“ uvažoval.

Hron bojoval poprvé od srpna a v sobotu absolvoval 116. duel kariéry. Obdržel už nabídku na další souboj v prosinci, ale zatím není potvrzená. „Přišla mi ještě jedna, abych na konci ledna či na začátku února nastoupil v japonské Ósace. Doufám, že to dopadne,“ doplnil.