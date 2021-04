Zápasnice ve smíšeném bojovém umění MMA Szabová při akci Oktagon 22 v brněnské Zoner Bobyhall už po devadesáti sekundách prvního kola nohou knokautovala Christinu Netzaovou z Řecka. „Jsem ráda, že to vyšlo, protože jsem tento high kick pilovala na každém tréninku. A jsem vždy ráda, když se takto zúročí práce, kterou do mě někdo vkládá,“ pravila Szabová.

V Oktagonu si připsala třetí výhru v řadě a opět před limitem. Radost jí udělala i prémie za výkon večera. „Věřím, že si ji užiji, něco pěkného si koupím nebo pojedu na hezký výlet,“ hlesla Szabová směle.

Také ve druhém ženském souboji při Oktagonu 22 vládla favoritka. Nejlepší česká bojovnice v MMA Lucie Pudilová porazila jednoznačně na body Maiju Suotamaovou z Finska. Do zápasu proti o devět let starší Fince nastoupila jako náhradnice za Polku Martu Waliczekovou a na závěrečnou přípravu měla jen tři dny. „Jak to bylo všechno narychlo, ani se pořádně nedokážu radovat. Nejnáročnější bylo shodit váhu a teď jsem docela unavená,“ řekla Pudilová po taktické bitvě, kterou skvěle zvládla.

Po odchodu z elitní organizace UFC vyhrála potřetí za sebou. „Soupeřka v prvním kole vyvinula velký tlak, hodila mě na zem a zaháčkovala mi nohy. Bylo náročné se z toho dostat. Věděla, co dělá. Jsem ráda, že jsem se zvedla a další kolo už jsem jí to neumožnila,“ sdělila jediná česká žena, která se prosadila do nejprestižnější světové organizace UFC.

V ostře sledovaném zahraničním duelu porazil Francouz Alex Lohoré na body španělského soka Tata Primeru. „Jsem rád, že jsem vyhrál, ale mrzí mě, že jsem neukončil zápas dřív,“ pronesl Lohoré.

Primera si přitom na Francouze věřil. „Alex je silný bojovník, má mezinárodní zkušenosti, respektuji ho, ale cítil jsem se dobře, uvolněný. Dělal jsem, co jsem měl, unikl jsem z náročných technik. Až závěr jsem nechytil,“ smutnil Primera.

Promotéři organizace chtějí do klece přitáhnout větší množství zahraničních bojovníků, aby se zvýšila konkurence i atraktivita duelů. „Potřebujeme naředit váhy jako osmdesát čtyřku, sedmdesátku, devadesát trojku, těžkou, bantamovou i pérovou, oživit chceme i ženské váhy. Uděláme to s rozumem, aby to bylo zajímavé, protože jsme příběhová organizace a ke každému člověku chceme mít vztah, jako to je s Tatem nebo Alexem. Člověk míní a covid mění, bude to však přicházet čím dál častěji,“ doplnil Novotný.