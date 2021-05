Podle názorů expertů i fanoušků půjde zatím o nejtěžšího protivníka, který se pokusí Kozmu o pás připravit. A nejspíš o nejupovídanějšího, což prokázal s předstihem, když nahrál vzkaz na sociálních sítích. „Dostaneš přes hubu! Buď raději pořádně připraven, protože já jsem připraven na sto deset procent. Každý den si představuju svoje vítězství,“ prohlásil pětatřicetiletý Silva.

V Oktagonu třikrát za sebou zvítězil a nepochybuje, že zdolá i šampiona. „Ten pás si odvezu do Brazílie a taky pro všechny lidi, kteří jsou na téhle cestě se mnou. Jdeme na to, už nemáš kam utéct,“ narážel Silva ve videu na fakt, že Kozma plánovaný duel odsunul kvůli zranění.

Ovšem osmadvacetiletý držitel pásu nezůstal v ústraní ani při slovní přestřelce. „Apollo, ty demente,“ zahájil nahrávku člen pražského Primmat Gymu. „Nevím, proč furt opakuješ, že se někam schovávám nebo utíkám. Nevím, proč bych to dělal. V Oktagonu jsem šampion, soupeře si nevybírám a zápas s tebou jsem vzal hned, co mi ho nabídli. Tak to neříkej, je to blbost,“ kontroval Kozma.

Chybí mu pokora

Pás šampiona welterové váhy získal v říjnu 2018, když zdolal Gábora Borárose. Uhájil ho proti dvěma vyzyvatelům, na body po pěti kolech zdolal Samuela Krištofiče ze Slovenska i Matého Kertészeho z Maďarska.

Teď je na řadě brazilský bojovník. „Doufám, že jsi připravený na sto deset procent, protože porazit tě bez formy, z toho bych takovou radost neměl. Na to, jak jsi říkal, že jsi vyrůstal někde v chatrči bez jídla, chybí ti pokora. A chci ti připomenout, že v titulovém zápase není na váze žádná tolerance, tak si radši vezmi dva kufry, aby ses nemusel vymlouvat, že jsi neudělal váhu,“ popíchnul jej Kozma.

Silva totiž v posledním duelu v Oktagonu proti Alexi Lohorému nesplnil váhový limit a jako důvod uvedl, že ideální podmínky pro shazování posledních kilogramů mu překazila ztráta zavazadel na letišti. „Měj se hezky a nezapomeň bagáže,“ usmál se český šampion.

Po několikaměsíční pauze se na akci Oktagon 24 po uvolnění protiepidemických opatření dostane několik stovek diváků, organizace věnuje část vstupenek také zdravotníkům. „Těším se, že bude atmosféra, diváci to zase oživí a nebude slyšet jen roh. Člověk si při nástupu užije trochu fandění,“ pronesl brněnský bojovník Matěj Peňáz.

Zápasník Hron gymu a Gauny teamu odstartuje galavečer v Brně v sobotu v šest hodin večer. Po dlouhé době uslyší něco jiného než jen trenéry. „Většinou stejně v zápase fanoušky nevnímám, nebude žádná změna kromě nástupu,“ řekl.

Původně se měl střetnout s Branislavem Zuzákem, který se však zranil. Postaví se mu tedy Carlos Graca z Portugalska. „Je jinačí typ než Zuzák, ale samozřejmě jdu zápas vyhrát. Není příjemné na poslední chvíli měnit soupeře, bohužel se to děje všude a nedá se nic dělat. Cítím se jako favorit, odjel jsem super přípravu a věřím, že vyhraju,“ podotkl Peňáz.

Brněnský thajboxer narazí na soupeře, kterému také vyhovuje boj v postoji. „Carlos Graca dřív zápasil v thajském boxu, poslední tři roky se věnuje MMA, ale nikdy se nesnažil boj přenášet na zem. Soustředí se na postoj, což mi vyhovuje,“ dodal Peňáz.