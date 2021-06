V září 2019 získala v mixu bronzové medaile také na Evropských hrách v Minsku. „Každý takový úspěch je určitě povzbuzení, že střelec i na závodě a nejen v tréninku dokáže, co umí,“ těší Šumovou, která má na nadcházející olympiádě v Tokiu jistou účast v individuálním závodě skeetu.

To stejné platí i pro Tomečka. V týmové soutěži v Chorvatsku si oba vylepšili dojem z klání jednotlivců, kde český reprezentant skončil na 25. příčce. Šumová obsadila v Osijeku 11. místo. „Individuál nebyl podle představ, ačkoliv v tréninku se mi střílelo perfektně, závod nevyšel. Byl jsem zklamaný a do mixu jsem šel ukázat, že střílet umím. Docela to praskalo,“ líčí skeetař z Vnorov na Hodonínsku.

V kvalifikaci týmové soutěže udělal jedinou chybu, jeho parťačka tři. Postoupili do boje o finále se švédským párem Victoria Larssonová a Stefan Nilsson. Tam se začínalo od nuly a po 33 shodných zásazích obou párů následoval vyřazovací rozstřel. Šumová minula na druhém stanovišti při dvoustřelu. „Je to škoda, ale už s tím nic neudělám, musím se s tím naučit žít. Bojuji s tím, takže mám v plánu se na to v tréninku zaměřit,“ povídá šestadvacetiletá Šumová.

V mladé brněnské dvojici ovšem třímá potenciál, který v týmové disciplíně mohou naplnit na hrách v Paříži za tři roky. „Šance na medaili i na olympiádě je určitě reálná. V týmové soutěži se však musí potkat den dvěma lidem, aby oba zastříleli fakt slušně,“ podotýká Tomeček.

Společná soutěž jim evidentně sedí, i když na střelišti je každý sám. „Jsme komeťáci, známe se z jednoho týmu a vycházíme spolu naprosto bezproblémově. I kdyby ne, střílení má výhodu, že ani moc mluvit nemusíme,“ usmívá se třicetiletý Tomeček.

Místo oslavy zamířila Šumová na očkování proti nemoci Covid-19 a za tři týdny skeetaře čeká Světový pohár opět v Chorvatsku. „Vždycky pomýšlím na nejlepší výsledek, ale v závodě je všechno jinak. Samozřejmě nechci být poslední,“ culí se česká brokařka.