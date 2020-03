Spolu s partnerem Petrem Skopalem vyučují v Brně bachatu sensual, tanec původem z Dominikánské republiky. Při karanténě vyhlášené českou vládou kvůli pandemii koronaviru se nemohou se studenty tradičně potkávat v Tanečním studiu Stolárna v Brně Černovicích. Takže pro ně připravili aspoň open class lekce, které přenášejí pomocí sociálních sítí z domova. „Samozřejmě jakýkoli zákaz je pro lidi stres, i pro nás to byl zpočátku docela šok. Řekli jsme si, že bude ideální, když uděláme online lekci, trochu ji odlehčíme a lidi se pobaví, zároveň mají možnost se něco naučit. Odezva byla pozitivní,“ říká Skopal, jemuž nikdo neřekne jinak než Peťák.

Lekce si může vyzkoušet každý, i když mají různou náročnost. „Jsou postavené jako výzva. Když někdo tancuje dlouho, bude to pro něj snadné, pokud někdo tancuje chvilku, může to být náročnější. Ale snažíme se, aby lekce zahrnovaly ze všeho něco, aby si každý našel to své. Nemusí se stresovat tím, že to nepůjde hned na první pokus, páteční open class má být především zábava,“ říká Folwarczná, kterou každý zná jako Renču.

Přestože nevidí, jak tanečníci jednotlivé prvky zvládají, upozorňují na možné chyby. Navíc jim může každý napsat případný dotaz v průběhu přenosu. „Vždy přemýšlíme, které prvky mohou být pro lidi těžší. Učíme již několik let a přibližně víme, co je pro studenty obtížnější,“ podotýká lektorka.

K bachatové komunitě se v Brně hlásí přes tisíc lidí. Pandemie koronaviru však může jejich setkávání zamezit ještě několik měsíců. „Je potřeba si uvědomit, že párový tanec je jedna z nejvíce kontaktních aktivit. A jestliže je nakažlivost tak vysoká, jsme nejen my permanentně vystavení riziku, byť přijde na lekci pouze jediný nakažený člověk,“ upozorňuje Skopal.

Na lekce Peťáka a Renči chodí desítky tanečníků, kteří se v párech střídají. „Na druhé straně si říkám, že naše imunita může být silnější, když přijdeme do styku s tak velkým množstvím lidí,“ uvažuje.

Dlouhodobější trvání přísných opatření může způsobit ekonomické problémy všem umělcům či tanečníkům. S ohledem na aktuální situaci proto brzy nabídnou studentům možnost lekcí online. „Tanec je založený na socializaci, lidé se chtějí vídat, popovídat si, zatancovat si. Aktuálně jsou online lekce jediná alternativa. Jako lektoři primárně učíme tanec, ale také učíme lidi, jak se mají k sobě chovat, oblékat se, prostě všechno, co k tanci patří,“ podotýká Skopal, který pracuje v oblasti informačních technologií.

Jeho partnerka vidí na nucené přestávce aspoň jedno pozitivum. „Když celý rok v kuse téměř každý den učíme, je fajn dát si chvilku pauzu, snad ale nebude trvat příliš dlouho,“ dodává Folwarczná.