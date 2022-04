„Olomouc je velmi kvalitní soupeř, se kterým jsme sehrály vyrovnané zápasy. Má spoustu zkušených hráček, které určitě budou chtít vyhrát. Tým je vysoký a dobře brání. V lednu posílil a jeho útočnice jsou velmi razantní. Přijde mi, že od začátku roku se holky hodně posunuly a začaly hrát víc týmově a spolu," všimla si královopolská hráčka Ela Koulisiani.

Už ve čtvrtfinále s Olympem realizačnímu týmu v čele s Richardem Wiesnerem scházela univerzálka Jazz Sweetová, která se kvůli vážným rodinným problémům vrátila do Spojených států amerických. „Musely jsme si najít novou univerzálku. Pro tým to byl určitě šok, ale všechny holky jsme věřily, že to zvládneme a že si poradíme. A nakonec to dopadlo úplně skvěle. Olymp určitě nebyl lehký soupeř, myslím si, že jeho výkonnost v play-off neodpovídala sedmému místu," poznamenala Koulisiani.

Na palubovku mnohdy nevyběhly kvůli zranění další opory brněnského týmu. „Naše děvčata dokázala i v těchto podmínkách vybojovat tři výhry. Hluboce před nimi smekám a věřím tomu, že máme na to, pokračovat v play off úspěšně i dál,“ zdůraznil před začátkem semifinále Wiesner.

Ztracený náskok. Kapitán Dukly zaskočil Líšeň, která padla podruhé na jaře

Královo Pole se dostalo do semifinále play-off volejbalové extraligy po pěti letech. „Pro většinu z nás je to první semifinále ženské extraligy, takže je to pořád trochu neuvěřitelné a nedochází nám to. Všechny se ale moc těšíme a dáme do něj všechno. I když to tak třeba nevypadalo, dostat se do semifinále bylo opravdu náročné a makaly jsme o sto šest," prohlásila Koulisiani.

„V týmu panovala po postupu obrovská euforie, měly jsme obrovskou radost, že jsme to zvládly. Teď už se ale naše myšlenky upínají jenom k semifinále, kde začínáme znovu od nuly,“ dodala kapitánka KP Brno Daniela Digrinová.