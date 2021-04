Poražení finalisté často přijímají medaile se slzami v očích, basketbalistky KP Brno ovšem ve čtvrtek zdvihly stříbrný pohár nad hlavu s úsměvem. Ve finálovém duelu Českého poháru se totiž radovalo podle očekávání suverénní USK Praha, kterému Brňanky podlehly jasně 55:96. „Druhé místo je to nejcennější pro všechny kromě Prahy,“ prohlásila upřímně do kamery ČT sport královopolská hráčka Renáta Březinová.

Královopolské basketbalistky získaly v Českém poháru stříbrné medaile. | Foto: KP Brno

Brněnský celek se přitom v úvodu utkání dostal do vedení 9:0. „Vstoupily jsme do zápasu dobře, dělaly jsme, co jsme chtěly, daly koše, ale pak jako kdybychom se zalekly samy sebe,“ litovala Březinová.