„Bereme to jako velký úspěch. Už postup ze skupiny byl skvělý a že jsme se dostali mezi šestnáct nejlepších, to jsme vůbec nečekali. Jsme za to rádi, vždyť tohle v Česku už dlouho nikdo nedokázal,“ uvedl generální manažer brněnského celku Radek Šír.

Jihomoravanky však minulý čtvrtek i přes splnění cíle od vedení klubu prožily rozpačitý konec v soutěži. Po domácí porážce 49:79 hrály v odvetě na palubovce francouzského Bourges pouze v šesti. „Je to nefér,“ zmínil při předzápasovém proslovu v kabině trenér Žabin Viktor Pruša.

Pivotka Anna Jurčenková totiž měla pozitivní test na koronavirus, další opory Petra Záplatová a Natálie Stoupalová onemocněly. „V den utkání jsme jednali s komisařem a měli jsme zájem, aby se nehrálo. V tom stavu jsme do toho duelu nechtěli jít,“ řekl Šír.

Pivotka Jurčenková kvůli covidu uvízla ve Francii, i přes prohru Žabiny chválila

Verdikt? Zápas se uskuteční. A Brňanky nakonec padly 55:94. „Je to škoda, ale s takovými problémy musíme počítat, protože covid je tu s námi už dva roky. Nebylo to příjemné, ale na tohle člověk rychle zapomene a vidí tu soutěž celkově,“ podotkl generální manažer klubu.

A co říká na první zkušenosti s EuroCupem? „Bylo to dobré rozhodnutí, protože jde o prestižní soutěž, kterou jsme chtěli hrát. Byl to další krok k tomu, abychom se dostali do Euroligy,“ poznamenal Šír.

Přesto občas vedení klubu při organizaci zápasů a cestování řešilo problémy v komunikaci s ostatními týmy. „Překvapilo mě, jak jsou některé týmy logisticky a profesionálně připravené. Některé kluby nejsou ale na stejné úrovni a někdy byl přenos informací vyloženě špatný,“ prozradil Šír.

Vrchol sezony se blíží a Basket Brno posílil kanadský pivot Djuricic

Stresující momenty prožily Žabiny především v Londýně, kam cestovaly k zápasu základní skupiny proti tamějším Lvicím. „Potřebovali jsme od klubu kódy antigenních testů, abychom se dostali do Velké Británie, která už není v Evropské unii. Nakonec jsme si to zařídili sami, email jsem od nich dostal až při nástupu do letadla. O dva týdny později, než jsme ho čekali,“ líčil Šír s tím, že londýnský celek navíc nesplnil jeden z požadavků brněnského týmu – na hotelu chybělo vegetariánské jídlo.

Teď Brno čekají především odložená utkání v domácí soutěži, v níž jsou v tabulce s bilancí osmi výher a jedné prohry na druhém místě. „S výkony můžeme být jen spokojeni,“ dodává Šír.