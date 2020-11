Po víc než měsíční pauze opět naskočili do utkání v nejvyšší české soutěži a uspěli. Brněnští volejbalisté porazili Zlín 3:1 po setech 25:21, 25:19, 24:26 a 28:26.

Brněnští volejbalisté se radují po vítězném míči. | Foto: Volejbal Brno/Viktor Šulc

Svěřenci brněnského kouče Ondřeje Marka vstoupili do duelu lépe než soupeř a v prvních dvou setech dominovali. Jenže ve druhé polovině utkání zlínští volejbalisté hru srovnali. "Věděli jsme, že Zlín je nepříjemný a když zápas dobře rozehrajeme, zabojuje a dotáhne nás. Sice jsme se na to připravovali, ale zase jsme to nedokázali," uvedl do kamery České televize Marek.