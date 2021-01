Rozhodující a zároveň poslední koš utkání dala necelé dvě minuty před závěrečnou sirénou kanadská basketbalistka Emily Potterová. „Zbytečně jsme tam ztratily pár míčů a měly ukvapené střely, kdy jsme mohly hrát spíš na čas. Snažila jsem se, aby holky počkaly, protože soupeřky mohly jít kdykoliv do protiútoku, dát koš a závěr by byl jiný. Chtěla jsem, aby zápas dopadl, jak dopadl,“ líčila s úsměvem královopolská hráčka Renáta Březinová.

Jednatřicetiletá reprezentační pivotka posílila Královo Pole kvůli EuroCupu po Novém roce a proti Gorzówu se stala společně s americkou rozehrávačkou Teniyou Pageovou nejvíc bodující hráčkou brněnského celku, obě si připsaly sedmnáct bodů. Březinová zaznamenala v duelu pět úspěšných střel za tři body. „Od začátku této sezony jsem na trojkách nic moc, ale posledních pár dní jsem na nich dost pracovala a jsem ráda, že se to povedlo,“ usmála se Březinová.

Gorzów - KP 70:72

Čtvrtiny: 13:26, 21:10, 20:20, 16:16.

Nejvíc bodů v utkání: 1. Walker-Kimbroughová (Gorzów) – 24 bodů, 2. – 3. Březinová, Pageová (obě KP Brno) – 17 bodů.

Rozhodčí: Sljivic (Rakousko), Mukulić (Chorvatsko), Cavar (Bosna a Hercegovina).

Bez diváků.

Sestava KP Brno: Beránková, Březinová, Dudáčková, Fadrhonsová, Hadačová, Hynková, Kopecká, Pageová, Paťorková, Potterová, Remenárová, Zohnová.

Královo Pole mělo v úvodu utkání navrch a vytvořilo si až třináctibodový náskok. „Do zápasu jsme vstoupili fantasticky, vlítli jsme do něj s energií. Kuba Nevrlý (asistent trenéra – pozn. red.) navíc udělal skvělou práci, měli jsme je dobře naskautované. Věděli jsme, že mají hvězdu z NBA, ale dobře jsme bránili,“ uvedl královopolský kouč Dušan Medvecký.

Jedna z hlavních hvězd polského Gorzówa, americká basketbalistka Shatori Walker-Kimbroughová, přesto nasbírala čtyřiadvacet bodů. „Upřímně si myslím, že v pěti momentech jí pomohli rozhodčí. Ona to umí, je zkušená a naskočí si do hráčky. S tímhle stylem ji ale ubránit na čtyřiadvacet bodů je dobrý výkon a naštěstí jsme to dotáhli do vítězného konce,“ poznamenala Březinová.

Královo Pole se díky vítězství zařadilo v tabulce základní skupiny na druhé místo za turecký Elazig. „Každé vítězství v EuroCupu je cenné. Jsem za něj rád a holkám gratuluju. Skvělá práce, ale jdeme dál,“ dodal Medvecký.

Jeho tým čeká další eurocupový duel ve čtvrtek od šesti hodin večer s MBA Moskva. Ruský celek v úvodním utkání skupiny D podlehl tureckému celku Elazig 74:85. Nejvíc bodů v zápase zaznamenaly americké hráčky ve službách Elazigu Kelsey Mitchellová a Emma Cannonová, které si připsaly shodně pětadvacet bodů.

Elazig vyzve rovněž ve čtvrtek ve tři hodiny odpoledne Gorzów.