Na hřišti strávil přes čtyři minuty a stačil trefit trojku. „O tom se mi ani nesnilo. Hlavně jsem doufal, že neudělám zbytečné ztráty, a soustředil jsem se, ať bráním. Ani mě nenapadlo, že zaznamenám trojku,“ líčil mládežnický reprezentant, který za mmcité naskočil už na podzim v duelu Českého poháru proti Kutné Hoře.

Na další starty v lize si ovšem nejspíš musí počkat. „Domluva zněla, že si zahraju jednorázově, protože tým má spoustu zraněných a aby si díky mému pobytu na hřišti nejlepší hráči odpočinuli, neměli tolik minut. Doufám, že od příští sezony za muže budu hrát pravidelněji, i když je to spíš jen mé přání,“ poznamenal Nečas.

Mládenec s číslem 99 si uvědomuje, že pro nejvyšší soutěž ještě potřebuje dozrát. „Když jsem se na hřišti střetl s Tomášem Pomikálkem (přední hráč Děčína - pozn. red.), pochopil jsem, že ještě nejsem na ligu vyzrálý. Mezi tím mít patnáct a dvacet či třicet roků je obrovský rozdíl, co se týče fyzické síly i rychlosti,“ všiml si.

Ačkoliv nastoupil proti o generaci nebo dvěma starším soupeřům, kolena se mu při vstupu na palubovku nerozklepala. „Nervozitu jsem pociťoval, ale ne až tak velkou. Věděl jsem, že na hřišti budu jen pár minut,“ zmínil Nečas.

Šanci zahrát si na nejvyšší české úrovni ovšem chytl za správnou stranu. „Trenér Růžička se zná s mým tátou. Měl jsem jít zkusit jeden trénink a povedlo se. Teď chodím s muži trénovat zhruba dvakrát za dva týdny,“ vysvětlil Nečas.

Do kabiny A týmu mladý teenager zapadl. „Kluci mě proti Děčínu podporovali a hecovali. I díky nim jsem si to užil,“ prohlásil Nečas.

V Brně naskakuje v dresu Sportovní akademie mládeže v kategorii do sedmnácti let, občas si odskočí zahrát za tým do devatenácti let. Ke všemu první rok studuje gymnázium v Blansku. „Je toho dost, ale jsem rád, že mi ve škole vycházejí vstříc a mohu jezdit na různé basketbalové turnaje,“ popsal blyštivý brněnský talent.

Pod bezednými koši se hodlá usadit trvale. „Chci to v basketbalu dotáhnout co nejvýš. Samozřejmě každý má své limity,“ řekl Nečas.

Další duel čeká mmcité už ve středu, kdy si zahraje v osmifinále Českého poháru od osmi večer doma proti Svitavám.