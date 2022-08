Domácí republikový šampionát kategorie do 23 let se letos uskuteční po jedenadvacáté. Vůbec poprvé bude jeho hostitelem Brno. Na akci se představí i pětice jmen, která se představila na mistrovství Evropy dospělých v Mnichově.

Velká pozornost bude upřena do výškařského sektoru, kde bude favorit na titul úřadující evropský šampion této kategorie z loňského mistrovství Evropy v Tallinnu Jan Štefela. Ten loni přímo šokoval ziskem kontinentálního titulu do 23 let a o velké překvapení se postaral i na letošním mistrovství Evropy v Mnichově, kde si v kvalifikaci vyrovnal úspěšným skokem na 221 centimetrech venkovní osobní rekord a v deštivém finále si vyskákal skvělé sedmé místo.

Los MOL Cupu proti sobě postavil Rosice a Zbrojovku. Do Bzence míří Karviná

Zajímavou konfrontaci můžeme očekávat v závodě mužů na 800 metrů, kde se proti sobě utkají držitel juniorského národního rekordu Jakub Davidík a čerstvý dorostenecký národní rekordman a evropský šampion této kategorie Jakub Dudycha.

V životní formě se letos nachází čtvrtkař Tadeáš Plaček. Skvěle zazávodil na mistrovství světa juniorů v Cali, kde si zaběhl nový osobní rekord 46.56 a postoupil v nabité konkurenci do semifinále. Byl také tahounem čtvrtkařské štafety. V Brně by mu měl být největším rivalem Tomáš Nevole, který už také umí čtvrtku pod 47 vteřin.

Na dvoustovce zaklekne do bloků stříbrný z loňského MEJ v Tallinnu Eduard Kubelík, jenž má i čerstvé zkušenosti z nedávného mistrovství Evropy v Mnichově, kde měl možnost poměřit síly s evropskou špičkou mezi dospělými. Velkou hrozbou pro něj ovšem bude ve vynikající formě závodící Ondřej Macík, jenž se letos dokázal zlepšit už na 20.79. Mezi ženami pak otestuje svou rychlost Nikoleta Jíchová, která má za sebou úspěšné vystoupení v Mnichově na čtvrtce překážek, kde obsadila parádní jedenácté místo. Mezi další kandidátky na cenné kovy patří Natálie Kožuškaničová a Barbora Šplechtnová.

Také řada dalších disciplín slibuje zajímavou podívanou. V běhu na 3000 metrů překážek bude startovat spoludržitel českého juniorského rekordu Tomáš Habarta, proti němuž nastoupí další borec s osobním rekordem hluboko pod devět minut Martin Kováčech. Stovka překážek láká na duel Terezy Eleny Šínové s Markétou Štolovou. Na čtvrtce překážek se pak dají očekávat rychlé časy od tria Zuzana Cymbálová, Ester Bendová a Barbora Veselá. V tyči se pokusí dorostenecký národní rekordman Ladislav Sedláček potrápit stříbrného z MČR dospělých Filipa Bartoňka.

PETR JELÍNEK