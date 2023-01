Tím, že to je v Brně, těším se daleko více, než kdyby se hrálo kdekoliv jinde. Očekávám, že to bude vyrovnaný zápas. Máme Spartě co vracet, protože jsme s ní v sezoně prohráli.

Sám jste to nakousl. Jste z Brna, čili máte o to větší motivaci. Víte už teď, kdo všechno se na vás přijde podívat?

Mamka s bráchou si kupovali lístky hned poté, co jsme postoupili do finále. Jelikož většina kamarádů je z mého bývalého působiště z Hattricku, tak nevím, jestli dorazí kvůli tréninku, ale někteří určitě dorazí.

Ve hře není jen vítězství v poháru, ale nově i postup na Champions Cup.

To určitě, ale na Pohár mistrů moc lidí nemyslí. Chceme se soustředit na ten jeden zápas a odvést v něm nejlepší výkon, protože v posledních dvou duelech se nám moc nedařilo. Chceme předvést zkrátka naší hru a to, co umíme nejlépe.

FOTO+VIDEO: Exhibici režírovaly legendy, fanoušek Zbrojovky slavil gól z penalty

V Bohemians jste první sezonu po příchodu z Hattricku. Jak zatím hodnotíte aktuální ročník v novém klubu?

Změnu vidím pozitivně, i když pro mě byla velká. Z týmu, který hraje spodek tabulky, jsem se dostal do celku, jenž má nejvyšší ambice a drží se na vršku superligy. Florbalově se nám jako týmu dlouhou dobu dařilo. Měli jsme dobrou šňůru výher a až na poslední dva zápasy jsme předváděli dobré výkony. Celkově jsem rád, že jsem ten krok udělal a jsem součástí Bohemky.

Sám jste naznačil, že máte Spartě co vracet. Obecně je rivalita mezi oběma soupeři hodně velká. Vnímáte to v kabině?

Osobně to ještě tolik nevnímám, ale je vidět, že kluci mezi sebou mají rivalitu se Spartou. Vnímám i to, že v minulých sezonách spolu měly oba týmy několik vyhrocených sérií v play-off. Určitě to někteří v hlavách mají, ale myslím si, že je to spíše takové pozitivní naladění. Zkrátka si na ně věříme a chceme je porazit. Chtíč je porazit máme větší, než třeba jiné pražské týmy.

Budete dělat spoluhráčům v Brně průvodce?

Ne, to vůbec (smích). Podle mne pojedeme rovnou na halu, takže nebude úplně čas na procházky, ale klukům bych určitě doporučil se po Brně projít.

Jak to kluci vnímají, že si zahrají netradičně pražské derby v Brně?

Nezaznamenal jsem, že by kluci měli nějaké připomínky na to, že se hraje v Brně. Někteří už dříve finále poháru hráli a tím, že se pokaždé hraje jinde, tak se s tím počítá a není to nic speciálního.

Řevnivost mezi Prahou a Brnem je hodně známá. Vy v Brně pořád působíte, protože jezdíte hrát na střídavé starty za Hattrick. Nemají na vás občas spoluhráči nějaké narážky kvůli vašemu pendlování mezi oběma městy?

Samozřejmě je hodně narážek. Když přijedu zpátky do Brna, tak se někteří ptají, jestli jsem se již naučil slova jako vi, tramvaj a takové věci. V Praze se mi naopak někteří smějí za to, jak nazývám některé věci nebo zkrátka jak mluvím. V Praze si dělají srandu z toho, že jsem Brňák a v Brně, že jsem Pražák (smích).

Brněnské derby ovládly volejbalistky KP. Šelmy přišly o nadějné vedení

V semifinále jste dokázali porazit Tatran, který dosud jak v poháru, tak i v lize dominoval. Byli jste první, kdo Střešovice v plné sestavě zdolal. Jaké byly pocity po tom vítězství?

Bylo to úplně super a velká euforie. Obzvlášť pro mě, protože já jsem nikdy takovýto úspěch nezažil. Když tehdy Hattrick postoupil do superligy, tak jsem byl jen na tribuně, protože jsem ještě nemohl hrát za muže, čili je to poprvé, co jsem součástí týmu, kterému se něco podobného povedlo. Samozřejmě je jasné, že o úspěchu se budeme bavit až po finále, ale i tak je to super. Dodá nám to sebevědomí a ukázalo nám to, že můžeme porážet i nejlepší týmy v lize.

Na co byste na závěr nalákal diváky v Brně?

Nalákal bych je na styl hry, kterým se chceme prezentovat, a to je útočný florbal. Jak u nás, tak ve Spartě je spoustu šikovných hráčů, kteří dokáží předvést skvělé výkony. Opravdu se mají na co těšit. Bude to zkrátka atraktivní utkání.

Zuzana Urválková