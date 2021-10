Extraligové derby se tak odehrálo bez překvapení. „Oba týmy mají trochu jinou filozofii. Chceme profesionální sport, Maloměřice trénuji méně, je to takové výkonnostní. Z našeho pohledu by bylo špatně, kdyby byl výsledek jiný,“ uvedl kouč vítězného týmu Pavel Hladík.

Maloměřičtí však také dokázali zahrozit a to zejména v první půli, kdy několikrát vedli. „Nastoupili jsme v trochu jiné sestavě. Dostali se tam hráči, co dosud nehráli tak často. Maloměřice naopak byly nadšené, mají v kádru asi osmdesát procent hráčů, co prošli Královým Polem. Úvod se jim vydařil, ale pak začala převládat naše kvalita,“ dodal Hladík.

Podobně to vidí také v poraženém táboře. „Nemáme tak širokou lavičku jako oni. Naše hra začala slábnout a v závěru už jsme neměli tolik sil. Máme potíže s kondicí, na které musíme pracovat i v dalších týdnech. Změnil jsem kvůli tomu tréninkový rytmus, aby hráči vydrželi déle,“ uvedl nový maloměřický lodivod Jiří Řezník.

SKKP Brno - Maloměřice 30:23

Poločas: 13:11. Rozhodčí: Hájek, Kozler. ŽK: Živanov, Drápela (vedoucí) – Hlipala, Řezník (trenér). ČK: Žvak – Musil.

Sestava a body SKKP: Chmela, Pšenica, Bavlnka – Kocich 5/2, Horut, Živanov 5, Flajsar 1, Sekulić 3, Arsenić 5, Jezdimirović 2, Burget, Strack, Žvak 1, Stein 3, Zahradníček 4, Bosák 1.

Sestava a body Maloměřic: Koňařík, Zaplatílek, Mazač – Hlipala 3, Černý, Jirák 3/2, Ždánský 1, Havlát 3, Musil 1/1, Koubek, Kučera 2, Drásal, Hastík 4, Dostalík 5, Geist, Zeman 1.

Derby do nové haly Vodova přilákalo 820 diváků. Navíc jej přenášela televize. „Jsme z toho úplně nadšení. Tušili jsme, že přijde dost lidí, a nechtěli, aby se museli mačkat. Tak jsme zápas výjimečně přesunuli do nové haly místo staré, kde hrajeme běžně. Je to jen přes jedny dveře, ale stálo nás spoustu energie všechno přeskládat. Byl to každopádně obrovský zážitek a chci moc poděkovat lidem i ostatním sportům na Vodové, že to umožnili. Je to jeden ze splněných cílů, moc jsme zápas užili,“ vyzdvihl domácí trenér.

Jeho svěřencům patří po šesti odehraných kolech šestá příčka v soutěži. Shodně za trojici vítězství i porážek. „Je to teprve začátek, hmatatelnější situace nastane až tak za čtyři kola, i když již teď se tabulka začíná dělit. Jsme rádi, kde se nacházíme, ale mohlo být ještě líp. Dva venkovní zápasy jsme ztratili o gól a o tři. Stále však jde o nejlepší umístění Brna za poslední roky,“ zdůraznil Hladík.

Loni Královopolští nedokázali překročit deváté místo, a těsně je tak minula účast ve vyřazovacích bojích. „Náš cíl je dostat se do play-off. Avizovali jsme, že do tří let od mého příchodu chceme hrát evropské poháry, takže se musíme posouvat,“ vyhlásil.

Změny jsou přinejmenším vidět v odlišných patrech klubu. „Nyní máme oba dorostenecké týmy v první lize. To tu nebylo patnáct let, pracovali jsme tvrdě a je to pro nás obrovská událost a velký závazek. Určitě také pomohlo, že jsme poslední zápasy play-out na jaře hráli v relativním klidu a mohli ten čas využít k přípravě na nový ročník. Snažili jsme se dohnat ztrátu, která byla ve struktuře klubu. To nese ovoce, teď působíme úplně jinak než předtím,“ prohlásil Hladík, jenž je zároveň sportovní ředitel klubu.

To Maloměřice jsou se skromnými dvěma body v dvanáctičlenném extraligovém pelotonu desáté. Minulý ročník zakončily poslední, sestupu se vyhnuly jen kvůli protipandemickým opatřením. Ta umrtvila nižší soutěže a zabránila v pohybu klubů mezi nimi. „Sestupu se neobávám. Tým zatím hraje pod své možnosti, kvalita tu je a ještě přijdou zápasy, které budeme vyhrávat. Před sezonou jsme měli ambice dostat se do první osmičky a já je zatím neopustil. Ale bude to hrozně těžké, musíme se vyvarovat chyb, které nás trápí,“ uzavřel Řezník.

JAROSLAV GALBA