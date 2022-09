Juniorky brněnské Dukly slaví evropské stříbro, Hytych je mistr Evropy

V loňské sezoně se na velkých akcích rozkoukával, zato v letošním roce už ukázal svůj potenciál. V červenci vyhrál v portugalské Anadii mistrovství Evropy juniorů, na konci srpna získal v pevném kilometru také duhový dres pro mistra světa v izraelském Tel Avivu. „Minulý rok jsem se zaměřil spíš na výsledky a určitý čas a možná jsem závodil zbytečně ve stresu. Teď se mi vyplatilo, že jsem se soustředil jen na to, abych předvedl co nejlepší výkon v ten den, dělal jsem maximum taky v přípravě. Neměl jsem přímo v hlavě nějaký výsledek, kterého chci dosáhnout, a vyplatilo se,“ popsal recept na úspěch.

Svěřenec kouče Zdeňka Noska se zlepšuje i ve sprintu jednotlivců a keirinu, ale nejvíc mu sedí čtyři okruhy na čas. „Nejsem úplně nástupový typ, spíš dokážu jet vysoké tempo dvě tři kola, takže se asi hodím na kilometr,“ přemítal.

V hlavě má olympijský sen, za šest let hostí svátek pod pěti kruhy Los Angeles, jenže pevný kilometr není olympijská disciplína. „Chci se zlepšovat, než mít jeden cíl, i když účast v Los Angeles by byla nádherná a je to skvělý cíl,“ pravil Hytych. „Ideální by bylo se tam kvalifikovat přes týmový sprint, díky tomu se na hry dostanou dva lidi do sprintu i keirinu,“ přiblížil.

PŘÍŠTÍ ROK MATURITA

Příští rok ho čeká maturita na gymnáziu Vídeňská a také přijímací zkoušky na vysokou školu. „Ještě nevím kam, spíš něco technického, nebo sportovka. Nejsem vůbec rozhodnutý, ale přírodní vědy to nebudou,“ culil se.

Aby zvládal sportovní kariéru, má individuálně nastavené studium. „Ve škole mám určité úlevy. Některé hodiny tam musím být pravidelně, jiné zase ne. Prostřední hodiny od desíti třeba do jedné stíhám, když máme ranní nebo odpolední trénink. Když netrénujeme, jsem ve škole celý den,“ podotkl.

Studium se s kariérou dráhového cyklisty skloubí obtížně, ale zvládá to. „Jedničkář úplně nejsem, taky musím odpočívat, nemůžu přijít domů z tréninku a hned otevřít učebnici, někdy jsem unavený z dvoufázového tréninku. Nedávám škole sto procent, ale rozhodně dostatek na to, abych v pohodě prošel a nějakým způsobem myslel i na pracovní kariéru,“ doplnil Hytych.