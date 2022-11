Brněnský celek přitom dlouho se Španělkami držel krok, ještě v polovině druhé čtvrtiny prohrával jen o tři body. Pak ale domácí IDK Euskotren rozjel útočnou smršť a první půli ovládl 52:43. „Je pravda, že jeho procento úspěšnosti střelby bylo vysoké, ale u nás je to celé o obraně. Trošku se trápíme,“ přiznala Petra Záplatová, která si v utkání připsala třináct bodů a šest asistencí.

Po návratu z kabin Žabiny začaly diktovat tempo na hřišti, třetí čtvrtinu dokonce vyhrály a snížily na rozdíl pouhých tří bodů. Pak už ale opět začal úřadovat San Sebastian. „Začaly jsme hrát svůj basket. Půjčovaly jsme si míč, padaly nám trojky. Byl to přesně ten styl, jaký chceme hrát. Pak to ale bohužel opadlo. Nevím čím, možná únavou, prostě nám to nevyšlo,“ litovala Záplatová.

Svěřenkyně trenéra Pruši tak po domácí prohře s Montpellierem 87:90 po prodloužení přidaly ve skupině K další prohru. Už ve čtvrtek 10. listopadu je čeká další náročný eurocupový zápas na palubovce Lyonu. „Je to těžká porážka, která nás mentálně nahoru neposune. Na druhou stranu si myslím, že jsme lepší tým a musíme si z toho vzít něco pozitivního. Nevzdaly jsme to a bojovaly až do konce,“ hledala pozitiva třicetiletá basketbalistka.

Do té doby ale Žabiny čeká ještě utkání nejvyšší české soutěže, spravit chuť si budou chtít v sobotu od pěti hodin odpoledne na domácí palubovce proti Ostravě. „Ostrava letos hraje velmi dobře a rozhodně nás nečeká lehké utkání. I když jsme mírní favorité, tak v posledních týdnech nejsme v úplně ideálním rozpoložení a nesmíme nic podcenit. Hlavní bude dobrá obrana a týmový výkon, který nás nastartuje k lepším výsledkům,“ nastínila kapitánka Žabin Lenka Šoukalová.

V sobotu se v domácím prostředí představí i druhý brněnský celek, královopolské basketbalistky hostí od půl čtvrté odpoledne Slovanku, která v nové sezoně ještě nezvítězila.

ID EUSKOTREN (Špa.) - ŽABINY BRNO 91:80



Čtvrtiny: 27:21, 25:22, 19:22, 20:15.

Body: Holmesová 14, Záplatová 13 (+6 asistencí), Stoupalová 11, Cunaneová 11, Kneževićová 10, Hamzová 10, Hanušová 9, Vacková 2, Šoukalová 0, Vondráčková 0, Čechová (nenastoupila).