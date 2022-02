Kalašnik žil na Ukrajině do dvou let, poté se s rodiči přesunul do Brna. Teď může jen sledovat, jak ruské tanky a letadla vpadly do země, kde trávil letní prázdniny. „Situace mě trápí, ale jediné, co můžu udělat, je modlit se za ně a soustředit na zápas. Snad dopřeju mým známým a kamarádům aspoň radost z vítězství. Přemýšlím jako sportovec,“ říká sedmadvacetiletý zástupce Jetsaam Gymu Brno.

Sám sebe označuje za ukrajinského Moraváka, ale k dění v jeho rodné vlasti se nechce víc vyjadřovat. „Domluvili jsme se s týmem, že to nebudeme před zápasem rozebírat. Karavaev nebude nastupovat pod ruskou vlajkou v rámci solidarity,“ oznamuje Kalašnik, který má přezdívku AK-47.

Třicetiletý ruský sok půjde do sobotní bitvy ve velterové váze do 77,1 kilogramu podle kurzových sázek jako favorit. „Ta pozice mi asi sedí, minule jsem taky nebyl favorit. Není na mě tlak, jdu tam a nedívám se, kdo jak sází. Je to pro mě výzva a jdu si pro výhru. Kdybych to tak necítil, tak sedím doma,“ líčí.

Kalašnik v září už po minutě „uškrtil“ německého favorita Christiana Jungwirtha a od té doby dál maká na svém zlepšení. „Snažili jsme se s týmem pracovat víc komplexně, aby to nebylo na jednu kartu, vyloženě na čisté MMA bez rozdělování na postoje a wrestling. Podařilo se, fyzicky se cítím dobře. Udělal jsem všechno a teď jen abych to ukázal,“ povídá.

Karavaev v prosinci porazil v Brně na body zkušeného Omara Santanu ze Španělska. „Je komplexní zápasník, v posledním duelu ukázal, že umí i boxovat. Měl soupeře, se kterým nechtěl na zem. Nemá brutálně silnou ani slabou stránku, bude to šachová partie,“ připomíná Kalašnik.

VYUŽIJE SVÉ ZBRANĚ

Rozbor soupeřů mu připravují trenéři, kteří vymýšlejí taktiku. „Každý mi řekne, co vidí za chyby, plusy i minusy, to nedělám já. Mám radši, když nemusím přemýšlet, co jak dělat, spíš se snažím myslet na sebe a bojovat nejlépe, jak dokážu. Samozřejmě se pokusím využívat chyb, mám zbraně a kombinace, které jsme pilovali a trénovali,“ sděluje.

Čím míň ho taktika sešněruje, tím pro něj lépe. „Občas jsem v zápase vsadil na jednu kartu, přitom jsem jej mohl otočit, kdybych se soustředil víc na sebe,“ popisuje.

V sobotu ho čeká premiéra v pražské O2 areně. „To je pro každého zápasníka snad sen, bývají tam největší akce, dokonce turnaj UFC, už to je motivace navíc,“ zasní se brněnský bojovník.

Podle rozvolnění vládních opatření může na Oktagon 31 dorazit kolem deseti tisíc diváků. „Mám rád, když zápasím před lidmi, slyším odezvu na úder, aplaus, proto to děláme. Jde o přidanou hodnotu, emoce do sebe zápasníci taky absorbují. Turnaje bez diváků se mi nelíbily,“ hlásí český amatérský šampion v MMA.

Hlavní zápas sobotní akce obstará titulový souboj střední váhy do 83,9 kilogramu mezi Samuelem „Pirátem“ Krištofičem a Patrikem Kinclem. „Měl jsem možnost spárovat s Patrikem v Praze a myslím, že je v životní formě, když to srovnám s předchozími sparingy. Nevím, v jaké formě bude Pirát, ale favorizuji Patrika,“ má jasno Kalašnik.