Že se v koncovkách budou prosazovat mladí domácí hráči překvapilo zejména v prvním setu. Do jeho koncovky šli hosté s dvoubodovým náskokem, ale ani dva setboly jim k výhře nestačily. Přičemž sokoli nezvládli dvě „plachtěná“ podání domácích.

I. liga mužů

2. kolo:

Tesla Brno

– Sokol Bučovice 3:0

Sety: 26:24, 25:21, 25:23. Čas: 81 min. Diváků: 30.

Tesla: Fitz, Benko, Toman, Drahoňovský, Lamač, Bukáček, Špelda (L) – Tesař, Kočvara, Milichovský, Jehlička, Smolák, Křenek, Roubal (L). Trenér: Jaroslav Šamšula.

Bučovice: Zapletal, Perry, Kop, Kristian, Neubauer, Mlčúch, Herman (L) – Mrázek, Dítě, Minda, Katona, Unzeitig, Kovařík (L). Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Příští zápas: Tesla Brno - Velké Meziříčí, sobota 23. 10. (11.00), hale Sporovního gymnazia Ludvíka Daňka v Botanbické ulici.

„Nebylo to poprvé, co jsme takto prohráli koncovku setu. Podobné to bylo v poháru se Zlínem. Za stavu 24:22 dostaneme dvě laciné plachty esem, v tom vidím problém. Vyhrát první set, tak by to utkání určitě vypadalo úplně jinak. Byl v tom Neubauer, ale z celkové porážky neviníme jednoho hráče nebo jednotlivce. Prostě nemáme sebevědomí v koncovce, na servisu…“ ulevil si po utkání trenér Bučovic Zbyněk Čížek, který marně vzpomínal, kdy jeho tým v boji o body prohrál s nulou.

Ztracená koncovka první sady opravdu jakoby určila celý další průběh zápasu. Hosté se do tradičního herního rytmu nedostali a v týmu se tentokrát nenašla ani osobnost, která by ostatní z poměrně chladného výkonu vyburcovala. Chyběl důraz, řadu dobře rozjetých akcí hosté nedohráli nebo řešili špatně. Pod dojmem první sady začali v útlumu druhou a rychle prohrávali 0:4. I když se jim pak podařilo srovnat – 9:9 a ještě 13:13 – režii setu a vlastně i celého dalšího dění v utkání měla v rukou Tesla. Sokoli pak už jen dotahovali skóre.

„Teoreticky by ty koncovky měli líp zvládnout oni. Až na jednoho hráče jsou všichni naši kluci věkem ještě junioři. Nám v koncovce prvního setu dvakrát sedl servis, který oni měli problém přihrát. A pak jsme to celkově zvládli. Určitě jsme vyhráli zaslouženě. Zejména na servisu a přihrávce jsme byli lepší,“ chválil své svěřence spokojený trenér Brňanů Jaroslav Šamšula.

Bučovice měly před utkáním problémy s postem nahrávače, a tak narychlo získaly mimořádnou posilu, velezkušeného exreprezentanta a Petra Zapletala. Odehrál téměř celé utkání a na nahrávce si svoje odvedl, ale bylo cítit, že se v novém prostředí musí zabydlet.

„Každý zásah do sestavy, byť s reprezentačním nahrávačem, je samozřejmě nějaká změna. Kluci spolu absolvovali jen jeden trénink, takže po jednom zápase je na nějaké hodnocení brzo,“ konstatoval Čížek.

Další boje o prvoligové body absolvují bučovičtí sokoli dnes dopoledne, kdy v hale Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka v Botanické ulici přivítají Velké Meziříčí.