Půjde o jeden z vrcholů domácího šampionátu silničních motocyklů, který se v sobotu a v neděli v Brně pojede, a který nese název po Stašovi. Slavnostního ceremoniálu se zúčastní všichni závodníci, kteří se na akci představí. „Chceme panu Stašovi vzdát hold se vším všudy. Proto k zatáčce, která nově ponese jeho jméno, dojedeme společně se všemi jezdci přímo po závodní dráze. Jde o zatáčku na Stadionu, ceremoniálu tak mohou přihlížet i všichni diváci na přírodní tribuně C. Jsme moc rádi, že nám aktuální opatření umožňují otevřít tento speciální podnik veřejnosti,“ uvedla šéfka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.