„Jsem rád, že vedle Kateřiny Zohnové získáváme další úspěšnou českou hráčku, která by měla svoje zkušenosti předávat našemu mladému kolektivu,“ poznamenal generální manažer KP Brno Richard Foltýn.

Víc než týden před startem nové sezony ohlásily zvučnou posilu. Basketbalistky KP Brno získaly někdejší reprezentantku Michaelu Stejskalovou-Zrůstovou, jež se do jihomoravské metropole vrací po deseti letech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.