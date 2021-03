Vémola přezdívaný Terminátor nasadil slovenskému vyzyvateli škrcení zezadu a Ďatelinka se vzdal po dvou minutách a dvanácti sekundách. „Říkal jsem už před zápasem, že mě nemá čím překvapit, zkušenosti jsou opravdu někde jinde. Spíš je to chyba managementu, že mu dali zápas se mnou moc brzy,“ uvedl Vémola.

Úvod souboje přitom vypadal přesně tak, jak předpovídal Terminátorův kouč André Reinders. „Říkal, že začne zápas kopem. Myslel jsem, že nemůže být takový blázen, když jde proti wrestlerovi, ale fakt začal high kickem. Blesklo mi hlavou, že to jsme dělali na tréninku znovu a znovu, přesně tam jsem chtěl od začátku být a měl jsem to pevně v rukou. Věděl jsem, že ho umlátím,“ líčil olomoucký rodák.

Pětadvacetiletý Ďatelinka nenašel na prvního českého bijce v nejprestižnější světové soutěži UFC recept. „Jsem rád, že jsem si zápas neprohrál hlavou, tlak jsem cítil velký. Rozhodovaly zkušenosti, každým pohybem jsem cítil, jak to má Karlos instinktivně nadrilované, vše co dělá, jak si pomalu připravuje pozice,“ líčil Ďatelinka, který odvetu v dohledné době nepovažuje za smysluplnou.

Slovenský zápasník byl jediný, kdo v sobotu večer usiloval o pás organizace Oktagon ve střední váze do 84 kilogramů. Úřadující šampion Vémola totiž překročil limit o šest set gramů, o titul přišel a ani vítězství na tom nic nezměnilo. Pás je uvolněný.

ZAHRANIČNÍ SOUPEŘ

Terminátor ovšem dostane příležitost získat ho zpět. „Všichni vidíme, že Karlos nemá v osmdesát čtyřce v Československu relevantního soupeře. Tímto skončily zápasy s domácími borci a až bude Karlos chtít tenhle titul, dostane připraveného a ozkoušené zahraničního bojovníka. Ten ovšem předtím musí vyhrát duel s jiným zahraničním borcem, utkají se spolu o titulovou šanci,“ objasnil plány promotér organizace Ondřej Novotný.

Vémola na tiskové konferenci po turnaji předal Ďatelinkovi lahev vlastní višňovice s názvem Vémolice. „Máme jen dva tisíce kusů a tu s číslem dvacet dva podle turnaje Oktagonu věnuji Datlovi, je to velký pán. Jedničku vypiju se šéfy a dvojku dám Attilkovi. Víš, co to znamená,“ vyslal Vémola vzkaz Attilu Véghovi nejspíš v narážce na odvetu Zápasu století, v němž Vémola prohrál.

Nejlepší česká bojovnice MMA Lucie Pudilová porazila v Brně jednoznačně na body Maiju Suotamaovou. Pudilová do zápasu proti o devět let starší Fince nastoupila jako náhradnice za Polku Martu Waliczekovou a na závěrečnou přípravu měla jen tři dny. "Jak to bylo všechno narychlo, tak se ani pořádně nedokážu radovat. Nejnáročnější bylo shodit váhu a teď jsem docela unavená," řekla Pudilová po taktické bitvě, kterou skvěle zvládla. Po odchodu z elitní organizace UFC vyhrála potřetí za sebou.

Ještě výraznější výhru si připsala Slovenka Lucie Szabová, která po devadesáti sekundách prvního kola nohou knokautovala Christinu Netzaovou z Řecka. "Jsem ráda, že to vyšlo, protože jsem tento high kick trénovala na každém tréninku. A jsem vždy ráda, když se takto zúročí práce, kterou do mě někdo vkládá," uvedla Szabová, která si v Oktagonu připsala třetí výhru v řadě a opět před limitem.

Ve sledovaném zahraničním duelu porazil na body Francouz Alex Lohoré španělského soka Tata Primeru.