V sobotním vrcholu programu v brněnské Zoner Bobyhall tak půjde o titul pouze slovenskému vyzyvateli Milanu Ďatelinkovi. „Jako jediný bude bojovat o titul, pakliže zvítězí, stane se šampionem střední váhy MMA. Karlos půjde jenom superfight. Pokud uspěje, zvítězí pouze v superfightu,“ oznámil promotér organizace Ondřej Novotný.

Na něco takového není svět MMA zvyklý, i když už to zažil. „Něco podobného lze spočítat na prstech jedné ruky. Víme o dvou, maximálně o třech případech. Karlos už není šampion organizace Oktagon, ani kdyby vyhrál. Bojuje pouze o čest, slávu a dost ztenčené peníze. Přichází o nejcennější věc, kterou musí znovu dobývat. To může velmi výrazně ovlivnit zápas,“ líčil ve videu na sociálních sítích Novotný.

Vémola přezdívaný Terminátor dorazil na vážení očividně unavený, bez energie, žádná silná slova ani gesta. Hned poté odešel. „Je to, jak to je, co na to říct. Neudělal jsem váhu, taková jsou pravidla. Zápasit chci a pro soupeře samozřejmě respekt,“ vyjádřil se Vémola později.

Do hlavního souboje galavečeru Oktagon 22 v Brně stále půjde v roli favorita, i když kurz na výhru soupeře po vážení mírně klesl. „Je úplně jedno, jestli to není o titul. Všichni vědí, že v Oktagonu je jenom jeden král, on nevyhraje, to garantuju. Neprošel jsem tímhle peklem, abych prohrál. Fakt jsem prošel peklem,“ oznámil Vémola v narážce na drastické shazování.

SOUPEŘ VÁŽIL PŘESNĚ

Ďatelinka měl na váze 83,85 kilogramů, takže se vešel do limitu naprosto přesně. „Čekal jsem, že Karlos váhu udělá, ale nevadí. Je mi to jedno, i kdyby měl o čtyři kila víc,“ prohlásil pětadvacetiletý bojovník.

Vémola do střední divize shazuje výrazně, jeho běžná váha se pohybuje kolem sta kilogramů. Proto jeho soupeř šest set gramů navíc neřešil. „Nezaobírám se tím, druhý den bude mít každý víc, půl kila je v toleranci. Karlos to měl těžké, kdybych měl zažívat co on, tak na to se*u,“ prohlásil Ďatelinka.

Pětatřicetiletý Vémola od oznámení souboje nepochybuje, jak dopadne. „Čím bude soupeř nebezpečný? Popravdě vůbec ničím. Myslím, že to je otázka jednoho kola. Jeden z nás půjde ze zápasu nohama napřed a ručím, že já to nebudu. Chybu jsem udělal jednu s Attilou a stála mě takové psychické trápení, že už ji nikdy neudělám,“ připomněl olomoucký rodák přes rok starou prohru s Attilou Véghem v Zápase století.

Ďatelinka už dopředu neměl co ztratit, ale pás šampiona je velké lákadlo. „Jsem nastavený tak, že jdu vyhrát, ne se jen zúčastnit. Ten zápas pro mě znamená životní šanci a věřím, že odejdu s opaskem. Nastal můj čas,“ uvedl slovenský vyzyvatel.

Hlavní předzápas obstarají ženy. Lucie Pudilová tři dny před akcí kývla na duel místo polské zápasnice Marty Waliczekové, která měla pozitivní test na koronavirus. Proti české veteránce UFC nastoupí Maiju Suotamaová z Finska. „Cítím se v top formě a moc se těším. Je to zkušená kvalitní soupeřka a mám ráda velké výzvy, nechodím s outsidery. Namotivuji se a podám velký výkon,“ sdělila Pudilová.

Oktagon 22 začíná v šest hodin večer a nabídne deset duelů. Fanoušci jej mohou sledovat pomocí placeného přenosu.