Povedený comeback si připsal v brněnské Zoner Bobyhall, když ve třetím kole přemohl norského protivníka Thomase Robertsena. „Hodně lidí ho podceňovalo, ale viděl jsem, s jakými frajery zápasil, potom přešli do UFC. Počítal jsem, že to bude na tři kola, ve kterých budu dominovat. Věděl jsem, že nebude jednoduché duel ukončit, ale ukázal jsem přesně to, s čím jsem počítal před zápasem,“ řekl Vémola.

Po jedenácti měsících od prohry s Véghem mu šlo proti norskému vikingovi především o získání ztraceného sebevědomí. Potýkal se se zraněními, podstoupil operaci s ramenem, meniskem, onemocněl koronavirem a ještě se vzpamatovával z rozchodu s partnerkou.

Proto potřeboval vítězství a nadřel se na něj. Po dvou kolech, která se odehrávala vesměs na zemi, Vémola po minutě třetího dějství soupeře utáhl technikou udušení zvanou north-south choke. „Předvedl jsem jeden z nejhorších výkonů tady v Oktagonu. Byl jsem hrozně pasivní. Ale tohle vítězství jsem potřeboval,“ sdělil.

Na tiskové konferenci už hýřil dobrou náladou a hned se obul do svého nadcházejícího protivníka Václava Mikuláška, s nímž se má utkat 5. prosince ve váze do 84 kilogramů. Z původního zářijového termínu sešlo. „Norský soupeř byl lepší, než jsem čekal, kvalitní. Baba Jaga není kvalitní a pokud bych se s ním měl trápit a nevyhrál, neměl už bych zápasit,“ vyhlásil Vémola.

Výsledky Oktagon 17

Pavel Salčák porazil Petra Bartoňka v prvním kole na submisi.

Tomáš Le Sy prohrál v prvním kole s Francouzem Abdelmoumenem Mssaatem po submisi.

Matěj Kuzník přemohl Štěpána Gubu ve druhém kole technickým knokautem.

Andrej Kalašnik zdolal Oleho-Jørgena Mandta Johnsena z Norska knokautem.

Vlastislav Čepo ze Slovensko podlehl Mateuszi Strzelczykovi z Polska ve druhém kole po submisi.

Karlos Vémola zvítězil nad Thomasem Robertsenem z Norska ve třetím kole po submisi.

V titulovém zápase velterové váhy obhájil pás David Kozma, když Matého Kertesze porazil po pěti kolech na body.

Baba Jaga, jak se přezdívá Mikuláškovi, si po utkání do Terminátora hned rýpnul na sociálních sítích. „Kájo, krásný výkon. Furt to stejný válení po zemi, plazení. Tak ti oba gratulujeme,“ povídal Mikulášek ve videu a v ruce držel panáčka Attily Végha.

Ovšem Vémola, první český zástupce v nejprestižnější světové organizaci smíšených bojových umění UFC, si nepřipouští, že se s Mikuláškem zapotí. „Baba Jaga je pro mě na denním pořádku, zmlátím ho v prvním kole. Pokud to pro mě bude soupeř, měl bych se zamyslet nad svou kariérou,“ pronesl.

Do konce roku chce stihnout ještě jeden zápas a má jít o velké jméno. Pokud uspěje, může ho to nasměrovat k odvetě s Véghem. „Pokud do konce roku udělám tři výhry, budu na nejlepší cestě, jak se dostat zpátky do sedla. Záleží, jakým směrem povedou Attilovy kroky, jestli do důchodu, nebo zpátky do klece. Pokud to druhé, musí i přese mě,“ uvažoval Terminátor.

Výkon večera Oktagon 17 předvedl Andrej Kalašnikz brněnského Jetsaam Gymu, čímž si vysloužil odměnu padesát tisíc korun. Nekompromisním kolenem knokautoval Oleho-Jørgena Mandta Johnsena.

Norský soupeř musel do nemocnice, ale je v pořádku. „Měl jsem strach, jak ho nakládali do sanitky. Je to tvrdý sport, ale nechceme se zranit. Nemám k soupeři žádnou zášť, jak někteří vyhlašují, že jdou protivníka zabít. Chci vyhrát dobrou technikou. Přeji mu brzké uzdravení. Vzal zápas před dvěma týdny, je to borec a má můj velký respekt,“ vzkázal Kalašnik.

Titul Oktagonu ve velterové váze do 77,1 kilogramu obhájil David Kozma, jenž po pěti kolech udolal na body Mátého Kertesze z Maďarska. „Čekal jsem, že budu tlačit a na body vyhraju. To se přesně stalo,“ řekl úřadující šampion.