Ve sprintu jednotlivkyň a v závodě na 500 metrů s pevným startem skončila vždy těsně pod stupni vítězů. Na dvě čtvrtá místa však dráhová cyklistka brněnské Dukly Veronika Jaborníková zareagovala stříbrnou medailí v keirinu.

Veronika Jaborníková z Dukly Brno vybojovala na mistrovství Evropy do 23 let stříbro také v keirinu. Na snímku s trenérem Lubomírem Vojtou. | Foto: Dukla Brno

S evropským šampionátem kategorie do 23 let se tak v portugalské Anadii rozloučila ziskem druhého cenného kovu, protože pomohla ke druhé příčce také českému týmovému sprintu.

Dráhařky Dukly Brno slaví evropské stříbro do 23 let, Hytych dojel čtvrtý

Ve finále keirinu nestačila pouze na Němku Claru Schneiderovou. „Pro Veroniku to byl jeden z nejnáročnějších závodů, jaký kdy jela. V pátém dnu závodění už bojovala s únavou, ale zachovala chladnou hlavu a probojovala se do finále. Tam to byl strašně těsný dojezd. Verča si pohlídala v posledním kole třetí pozici, na pásce to tam hodila a je z toho stříbro,“ uvedl kouč české reprezentace i brněnské Dukly Lubomír Vojta.

Její sestra Anna Jaborníková skončila v malém finále druhá, celkově tedy obsadila osmou příčku.

OBRAZEM: Motocyklový vrchol léta. Okruh rozburácel šampionát Alpe Adria

Ve stejné disciplíně mužů byl v kategorii do 23 let Jakub Malášek jedenáctý a Matěj Hytych třináctý. Velmi dobře si vedli i junioři Adam Bittman a Jan Podařil, kteří v madisonu obsadili páté místo.

Výsledky

Muži U23:

Keirin: 1. Bianchi (It.), 2. Livanos (Řec.), 3. van Loon (Niz.), …11. Malášek, 13. Hytych (oba ČR).

Madison: 1. Rakousko (Kokas, Schmidbauer) 68, 2. Belgie 61, 3. Německo 51, …10. ČR (Křenek, Štec) 3.

Ženy U23:

Keirin: 1. Schneiderová (Něm.), 2. V. Jaborníková (ČR), 3. Bilecká (Ukr.), …8. A. Jaborníková (ČR).

Madison: 1. Británie (Leechová, Lerwisová) 48, 2. Belgie 19, 3. Španělsko 12, …9. ČR ( Bártová, Němcová) -17.

Junioři:

Madison: 1. Itálie (Fiorin, Sierra) 43, 2. Británie 34, 3. Belgie 27, …5. ČR (Bittman, Podařil) 4.

Juniorky:

Madison: 1. Británie (Lloydová, Sharpová) 29, 2. Belgie 25, 3. Německo 23, …10. ČR (Müllerová, V. Jadrná) -60