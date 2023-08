Doufala aspoň v postup do čtvrtfinále, jenže přes nástrahy prvního kola keirinu na mistrovství světa ve skotském se nedostala. Dráhová cyklistka Veronika Jaborníková z brněnské Dukly nepostoupila ani z opravy a soutěž pro ni skončila.

Dráhová cyklistka brněnské Dukly Veronika Jaborníková v keirinu na mistrovství světa ve skotském Glasgow. | Foto: Martin Straka

Z první jízdy postupovaly vždy dvě nejrychlejší, tam Jaborníková po přetlačované s nizozemském soupeřkou Steffie van der Peetovou skončila pátá. „Celou dobu byla nade mnou a loktovaly jsme se. Když tohle člověk musí řešit, nemůže dát plný výkon, tak to bohužel nevyšlo. Sice dostala varování, ale to už mi nějak nepomohlo. Holt je to keirin,“ hlesla dvaadvacetiletá dráhařka.

Nizozemská reprezentantka obdržela od rozhodčích varování, ale závodila dál. „V první jízdě ji van der Peetová hodila na chodník, což Verču vyřadilo z jakéhokoli souboje. V opravě to bohužel o jedno míst uteklo,“ poznamenal reprezentační trenér Petr Klimeš.

Ze čtyřčlenné opravné jízdy opět postupovaly dvě nejrychlejší závodnice, Jaborníková projela cílem jako třetí. „Začala jsem přelézat v blbý moment, byla jsem třetí nad nimi, což už je strašně dlouhá stopa a nevyšlo mi to. Možná jsem mohla jet opravu jinak, hodně jsem spoléhala, že mě tam doveze Kanaďanka, ale ta začala jet pozdě a nedopadlo to podle svých představ,“ zmínila kanadskou soupeřku Lauriane Genestovou.

V pondělí dopoledne vstoupí Jaborníková do své poslední disciplíny na světovém šampionátu, čeká ji kvalifikace sprintu jednotlivkyň, tedy dvě stě metrů s letmým startem. „Těším se na to, i když nevím co čekat. Jezdí se takové různé časy. Dost lidí si myslelo, že mužské dvoukilo se pojede rychleji, ale zjistilo se, že dráha není až tak rychlá jako v Paříži. Taky se každý den mění podmínky, takže uvidíme,“ podotkla Jaborníková.

Dosud na světovém šampionátu nepostoupila přes první vyřazovací jízdu. „Postup by byl úspěch, zatím se mi to nepodařilo i kvůli tomu, že jsem nikdy nezajela raketové dvoukilo, ve stejném čase nás třeba bylo naskládaných co nejvíc,“ poznamenala dráhařka, která pochází z Břeclavi.