Svou třetí a poslední disciplínu na mistrovství světa v dráhové cyklistice má za sebou Veronika Jaborníková z brněnské Dukly. Ve skotském Glasgow v pondělí absolvovala sprint jednotlivkyň, její pouť skončila po první vyřazovací jízdě.

Veronika Jaborníková z Dukly Brno uzavřela své účinkování na mistrovství světa v dráhové cyklistice v Glasgow sprintem. | Foto: Martin Straka

Jaborníková v boji o osmifinále narazila na Emmu Hinzeovou z Německa, která se svými reprezentačními kolegyněmi v úvodu šampionátu vylepšila světový rekord v týmovém sprintu. „Proti ní se toho moc dělat nedalo. Mohla jsem taky jet líp, ale ve finále by to ničemu nepomohlo,“ hlesla dvaadvacetiletá dráhařka.

Jaborníková se v prvním kole loktovala, postup do čtvrtfinále keirinu jí unikl

Jaborníková totiž prošla z kvalifikace až jako poslední osmadvacátá. Letmých dvě stě metrů zajela za 11,034 sekund. „Verča má rekord 10,86, pod jedenáct sekund jela zatím snad dvakrát v životě, takže čas lehce nad jedenáct sekund je jeden z jejích lepších. Příště však musí být lepší,“ řekl reprezentační trenér Petr Klimeš.

Hinzeová obsadila v kvalifikaci pátou příčku výkonem 10,533 a rozdíl se v souboji s českou reprezentantkou projevil. „Zajela jsem v kvalifikaci takový standard. Není to čas na mistrovství světa,“ uznala cyklistka z Břeclavi.

Teď už se těší na pauzu po náročné sezoně. „Nejela jsem na mistrovství světa s tím, že jsem v úplně nejlepší formě. Mrzí mě, že výsledky nebyly takové, jaké by mohly být, kdybych se cítila líp a sezona nebyla tak dlouhá. Asi jsem se víc zaměřovala na mistrovství Evropy do třiadvaceti let, které pro mě bylo poslední. Zkoušeli jsme na něj vyladit, i když ani tam to nebylo takové. Holt už asi potřebuju pauzu,“ pronesla Jaborníková, která na šampionátu do 23 let v Portugalsku vybojovala stříbrné medaile v keirinu a týmovém sprintu.

Čechman se pokusil zaskočit favorizovaného Jakovleva, ale do osmifinále neprošel

Poslední z brněnské Dukly vstoupí do mistrovství světa v Glasgow Matěj Hytych, který v úterý odpoledne pojede kilometr s pevným startem. „Je to prvoročák, který přijel na zkušenou, aby v budoucnu mohl navázat na naši relativně úspěšnou kilometrovou minulost. Vypadá dobře, díky tomu, že už je s námi dlouho, dokázal se sžít s prostředím velké cyklistiky. Na prvním tréninku chtěl všechno urvat, ale na velkých závodech může pozorovat konkurenci a pochopil, jak to celé vypadá. Celkově se zklidnil, soustředí se na svůj výkon, není to tak, že by přijel a hned na něj padlo, že musí předvést výkon, aby na něho velký svět bafnul. Potřeboval čas, aby to zpracoval, podíval se na výkony ostatních. Měli jsme pěkný ranní trénink, kde byli jen kilometráři, což mu trochu pomohlo. Věřím, že se s tím porve dobře,“ podotkl Klimeš.