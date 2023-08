Závod na pět set metrů s pevným startem umí líp. Dráhová cyklistka brněnské Dukly Veronika Jaborníková vstoupila do mistrovství světa ve skotském Glasgow osmnáctým místem.

Veronika Jaborníková obsadila v závodě na 500 metrů s pevným startem na mistrovství světa v Glasgow osmácté místo. | Foto: Martin Straka

Přitom výkonem 34,678 sekund zaostala za vlastním českým rekordem. „Nejsem spokojená, je to poměrně daleko od mého osobáku, který mám lehce pod třicet čtyři sekund,“ hlesla dráhařka, která pochází z Břeclavi.

O dvě desetiny rychleji jela i na evropském šampionátu do třiadvaceti let v portugalské Anadii, kde skončila v pětistovce čtvrtá. Z týmového sprintu a keirinu tam v půlce července však dovezla stříbrné medaile.

Teď už se na ní projevuje náročná sezona. K postupu do finálové osmičky jí scházela víc než sekunda. „Sezona je dlouhá. Člověk pozná, kdy to půjde a kdy to tlačí na sílu. Nepočítala jsem s tím, že si vylepším osobák. Nejezdí se mi tak dobře jako na jaře,“ přiznala Jaborníková.

V sobotu na světovém šampionátu v Glasgow vstoupí do oblíbeného keirinu. „Těším se, dávám si v něm největší naděje. Budu spokojená, když postoupím z prvního kola,“ vyhlíží účast aspoň ve čtvrtfinále.

Při dubnovém Nations Cupu, což je na dráze obdoba světového poháru, se v kanadském Miltonu blýskla čtvrtým místem v keirinu. „Bude to těžké jako vždycky, ale Verča už dokázala, že se v keirinu umí pohybovat. Musí zabojovat,“ prohlásil reprezentační trenér Petr Klimeš.

V závodě na pět set metrů s pevným startem nepotkala takovou konkurenci, jaká ji čeká v keirinu. „Z pětistovky se konkurence nedá posuzovat, není to olympijská disciplína, spousta lidí ji nejede. Když vidím světový rekord v týmovém sprintu, tuším, že to zadarmo nebude,“ narážela Jaborníková na nejlepší výkon historie v podání německých dráhařek.

Trojice Lea Sophie Friedrichová, Pauline Sophie Graboschová a Emma Hinzeová vylepšila vlastní loňský výkon o osm setin a brala zlato v týmovém sprintu časem 45,848 sekund.

V sobotním dopoledním programu se na velodromu Sira Chrise Hoye představí Martin Čechman z Dukly Brno v kvalifikaci sprintu jednotlivců. „Loni byl patnáctý a říkal, že se chce zlepšit, což si přeji také. Uvidíme, jak se mu povede,“ pronesl kouč Klimeš.