Nic ho nezastaví, aby se vrátil ke sportu, který tak miluje. Brněnský thajboxer Tomáš Hron musel v prosinci na operaci nohy, ale teď je zpátky v plné síle a v sobotu zabojuje o světový titul organizace WAKO Pro. À propos, bude to čtyři dny po jeho dvaačtyřicátých narozeninách. „Dlouho jsem nezápasil a fakt se na sobotu těším. Jsem výborně naladěný, cítím se skvěle a půjdu do ringu ukázat, že nepatřím do důchodu,“ prohlásil Hron.

Tomáš Hron (na snímku vlevo) se vrací do ringu. | Foto: Czechfighters/Lenka Bartáková

Při Yangames Fight Night, které tentokrát hostí pražský Grand Hotel Bohemia místo Žlutých lázní, se mu postaví francouzský bijec Mohamed Ben Salem v těžké váze nad 94,1 kilogramů.

Úspěch mu vrátí zpátky světový titul WAKO Pro, o který ho před rokem ve Francii po sporném verdiktu rozhodčích připravil domácí Sofian Laidouni. „Opasek je krásný, ale pro mě je důležité vrátit se zpátky do zápasového kolotoče. Chci být dobrý zápasník a ukázat, že na to pořád mám, což je pro mě daleko cennější než držet titul,“ řekl.

Spolu dřou i shazují. Lengál a Roušal míří za výhrou v MMA na pražské Štvanici

Na začátku prosince to přitom s pokračováním jeho kariéry vypadalo bledě. V Istanbulu si po půlminutě duelu s Errolem Zimmermanem z Nizozemska poranil koleno, utrhl si zadní křížový vaz a praskl mu také vnější meniskus.

V nemocnici ovšem strávil pouze tři dny a nebýt virózy, kterou tam chytil, zůstal by úplně bez tréninku méně než devět dní, kdy si nakonec dopřál klid. „Z nemocnice jsem se vrátil nachlazený, jinak bych trénoval hned. Jsem takový blázen, že mě to pořád baví. Posiloval jsem aspoň v sedě, co šlo,“ uvedl brněnský rodák.

Uvědomuje si, že ve dvaačtyřiceti letech se riziko zranění zvyšuje, i proto vyhledal pomoc mentálního kouče, aby takové myšlenky vyhnal z hlavy. „Pracoval jsem s ním už dřív, teď asi rok a půl ne, nebylo to nic nového, spíš osvěžení,“ popsal držitel řady světových i evropských titulů. „Řešili jsme, abych nemyslel na své zranění v hlavě a neomezilo můj výkon, že se eventuálně něco podobné může stát,“ podotkl.

Noha ho v thajském boxu neomezuje, přesto není ve stavu jako před zraněním. „Noha samozřejmě nebude nikdy taková jako předtím, ale když se dobře zahřeju, je v pohodě,“ vysvětlil.

Bojovým sportům se zápasník s přezdívkou Chřestýš věnuje přes dvacet let, tak dlouhou pauzu kvůli zranění však zažil poprvé v kariéře. „Nic a nikdo neovlivní, aby se to nestalo, došlo k tomu víceméně dílem náhody. Po tolika letech je spíš div, že šlo o první vážné zranění,“ uznal.

Adam Ťoupalík dokonal hattrick. Opět ovládl závod z Brna do Mikulova a zpět

Oproti svým zvyklostem tak nyní do přípravy zařazuje víc odpočinku. „Kondiční trenér Honza Cacek mě držel zpátky, abych trénink nepřepálil, tentokrát jsem ho poslechl. Kolikrát jsem šel do ringu unavený, protože jsem v přípravě nedělal moc přestávek, což bylo někdy kontraproduktivní. Teď jsem to dodržel, v sobotu mám v plánu všechno zúročit a vyhrát,“ pronesl Hron.

Zase se mu na poslední chvíli změnil soupeř, ale to už ho nijak nerozhodí. „Zažil jsem to mockrát, ani mě to ve finále nezaskočilo, jen jsem upravil trochu strategii. Soupeř není tak vysoký jako původní, což mi vyhovuje, můžu víc používat kolena, která mám rád,“ dodal.