Mezinárodně uznávaný velodrom měří 250 metrů, jenže v Mnichově je pouze dvousetmetrový ovál. „Je to úplně jiný sport. Nikdo nemůže dopředu říct, jak to dopadne. Dráha stojí druhý den a každý si zvyká. Nepamatuji si, že by se jely tak velké závody na dvoustovce,“ zamyslel se trenér Dukly Brno a sprinterské reprezentace Petr Klimeš.