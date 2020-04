Brňané vyhráli na hlasy oba zápasy, ten druhý 194:72. Nejvyšší domácí liga je totiž kvůli pandemii koronaviru pozastavena a nejspíš podobně jako jiné soutěže brzy skončí. Kluby tak zápolí aspoň na internetu. „Nemám Facebook a na sociální sítě nechodím, ale tentokrát jsem oslovil dost známých, ať za nás hlasují. Tak jsem zvědavý, jestli budeme hrát Ligu mistrů, pokud vyhrajeme,“ smál se prezident klubu Jan Loup.

V pondělí od šesti hodin večer začne hlasování o vítězi semifinále, v němž se střetne Helas s pražskou Slavií.

K úsměvům měli Jihomoravané mnoho důvodů i před zastavením soutěže, k němuž došlo těsně před koncem základní části. Helas se pohyboval na šesté příčce tabulky a věřil si i na potenciální čtvrtfinálovou bitvu s Plzní. „Věřím, že pokud by nastala, mohla být ta série padesát na padesát. Když jsme hráli v listopadu u nich, ztratili jsme zápas až v posledních vteřinách (Helas padl 1:2 pozn. red.),“ uvedl Loup.

Zatímco v předcházejících sezonách hrál Helas ve čtvrtfinále většinou komparz, tentokrát si Brňané věřili. Celou sezonu prokazovali progres. „Zlepšila se naše finanční situace. Kluci měli i díky penězům větší motivaci a taky chodili ve větším počtu na tréninku. Navíc trenér Galia přišel s jasným pravidlem, že ten kdo nechodí na tréninky, nehraje. Celou sezonu se povedlo udržet Davida Cupáka, který je otcem týmu,“ podotkl první muž Helasu.

Předčasný konec sezony je pro něj ale jediným logickým vyústěním situace. „Samozřejmě, že se nás to taky dotkne, ale aspoň se v následných časech ukáže morálka sportovců, jestli budou ochotni přistoupit na menší peníze. Takové platy jako byli ve sportu doteď, už nebudou. Sami jsme velké peníze k dispozici neměli, i když je pravda, že někteří hráči dosáhli na docela solidní přivýdělek,“ poznamenal Loup.

Futsaloví fanoušci v Brně přišli kromě vyvrcholení domácí soutěže také o baráž o postup na mistrovství světa, v níž se měla tuto neděli od šesti hodin večer střetnout česká reprezentace s Chorvatskem v hale ve Vodově ulici. „Samozřejmě to bude všem fanouškům futsalu líto, ale na druhou stranu odložila se i olympiáda, tak proč bychom to nesnesli my? Pořád je to jenom o sport,“ pravil Loup.

Na zpečetění osudu čekají futsalisté Tanga Hodonín, kteří finišovali základní část poslední. Pravděpodobně sestoupí. „Nebyl tam správný přístup některých hráčů a většina na první ligu neměla,“ zmínil Radim Vlček, jenž klub na počátku sezony vedl.

Helas Brno

Počet zápasů: 20

Zápasová bilance: 7 výher, 3 remízy, 10 proher

Skóre: 73:87

Počet bodů: 24

Postavení v tabulce: 6. místo