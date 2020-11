Klání tam startuje příští středu a vyvrcholí v neděli. „Máme dokonce koupené letenky, takže už by tomu nemělo nic zabránit, ale nikdo neví. Nevěřil jsem, že šampionát bude, ani jsem se k němu neupínal. Jsem rád, že se po osmi měsících od mistrovství světa poprvé svezeme na dřevěné dráze v hale,“ libuje si Bábek.

Po ročním odkladu olympijských her v Tokiu dostává šanci si na sklonku sezony zazávodit. „Je to dobrá vsuvka do prodloužené olympijské sezony. Zase tak velkou váhu mistrovství nedávám, ale samozřejmě chci medaili,“ pokyvuje třiatřicetiletý Bábek.

Z evropského šampionátu před čtyřmi lety vlastní evropský titul v keirinu a bronz v pevném kilometru. V obou disciplínách se nejspíš představí v Plovdivu, plus v týmovém sprintu. „Cítím se relativně dobře, ale fakt nevím, co čekat od některých národů. Když všechno klapne a budu mít štěstí, mohu odjíždět s medailí, možná i v týmovém sprintu se může zadařit,“ poznamenal Bábek.

Na konci února dráhoví cyklisté mistrovstvím světa v Berlíně uzavřeli olympijskou kvalifikaci. Od té doby jen trénovali a absolvovali několik českých závodů. „Nemáme srovnání a netušíme co čekat od konkurence. Někteří závodníci směřují k olympijskému vrcholu, třeba sprinteři z Nizozemska a Británie na Evropu nejedou, naopak některé národy cítí velkou šanci a další jako my to berou tak, že se jedná o zastávku na cestě. Možnost si zazávodit a ověřit si, jestli je všechno v pořádku,“ popsal brněnský rodák.

VELODROM SCHÁZÍ

Brněnské dráhaře ve finální přípravě opět omezil chybějící krytý dřevěný velodrom. „Poslední tři týdny jsme nemohli do Vídně, což je pro nás jediná dráha, kam jezdíme trénovat. Vedení haly rozhodlo, že tam pustí jen Rakušáky. Od té doby jsme trénovali jen venku v Brně, což není úplně vypovídající, ale mohlo by to být dobré,“ uvažoval dvojnásobný medailista z mistrovství světa o aktuální formě.

Blížící se závod aspoň rozbil dlouhou bezcílnou přípravu. „Ten problém řeší asi každý sportovec. Nabourává trochu motivaci, když ztrácí jistoty a vzdalují se cíle, ke kterým směřoval. Těžko se hledá chuť bojovat, když nevíme, že se něco bude stoprocentně konat, ale je to těžké pro každého,“ řekl brněnský závodník.

Olympijské hry v Tokiu se mají uskutečnit na přelomu července a srpna příštího roku. Organizátoři připravují různé scénáře, aby se tak skutečně stalo. Aktuální informace předává závodníkům Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru. „Je to velmi pozitivní člověk a píše nám snad každé dva týdny e-maily, co probírají v Mezinárodním olympijském výboru. Pracuje se s několika variantami, mírnějšími a horšími. I v nejčernějším scénáři by se olympiáda měla konat, což znamená systém: otestuj se, přileť, otestuj, závoď a leť zpátky domů,“ přiblížil Bábek.

Japonská olympiáda bude pro českého reprezentanta patrně poslední. „Vedení týmu to neslyší úplně rádo. Cyklistiku mám pořád hrozně rád, dokud mě bude bavit a nebudu se zhoršovat, chci u ní zůstat, k další olympiádě to však nevidím. Nemůžu říct, že to zabalím, ale chci sport brát jinak, víc si ho užívat, ne tlačit na výsledky. Poslední dva roky v kvalifikaci byly dost drsné, musel jsem permanentně předvádět výkony do top šestky, abychom měli body a postoupili,“ uvedl vítěz loňských Evropských her v Minsku.