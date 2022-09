Právě projekt s názvem Sazka olympijský víceboj má pomoct změnit dané poměry. Organizátoři hodlají především rozhýbat děti ve školách, i proto už 1. září začal nový ročník programu. Brněnské republikové finále bylo zároveň zakončením loňské sezony, už poosmé se z celkového prvenství radovali žáci z kroměřížské základní školy Oskola. „Snažili jsme se svědomitě připravit. Chtěli jsme děti motivovat a živit v nich vlastně už tradici našich vítězství,“ popsal pro web českého olympijského týmu vedoucí kroměřížského družstva Vítězslav Tesařík.

Do celého projektu jsou zapojení i vybraní olympionici, přičemž školy mohou pro své žáky vyhrát tréninky s nimi. Někteří slavní sportovci byli přítomní i u republikového finále. „Myslím si, že sport patří jak k dětství, tak ke vzdělávání. V poslední době ale schytává těžké rány, i proto je třeba děti ke sportu znovu přivést a motivovat je. To pro mě představuje Olympijský víceboj,“ vylíčil ambasador Olympijského víceboje a stříbrný vodní slalomář z olympijských her v Tokiu Lukáš Rohan.

Hlavní cíl je tak jasný – přivést děti zpět ke sportu. Toho chtějí organizátoři projektu dosáhnout především zábavnou formou. „Děti by měly sportovat především proto, že je to baví. Pak to pro ně bude přirozená cesta, jak trávit volný čas. Ke sportu na vrcholové úrovni se pak mohou dopracovat v pozdějším věku, ale základ je, aby se děti bavily a snažily se,“ dodal Rohan.