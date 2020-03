Brněnské Šelmy opanovaly základní část domácí nejvyšší soutěže, když v sezoně získaly 73 bodů a ze sedmadvaceti zápasů prohrály jen dvakrát. Formu si však letos do play-off nepřenesou, kvůli nákaze jej totiž vedení soutěže zrušilo. „Je to zklamání. Skončily jsme na prvním místě, takže všichni z týmu jsou smutní. S tím se ale samozřejmě nedá nic dělat,“ uvedla čtyřiačtyřicetiletá nahrávačka.

S ukončením nejvyšší ženské soutěže počítala již dopředu. „Definitivně jsme se to dozvěděly až v pondělí, ale každý to již tušil vzhledem k vývoji ve světě. Bylo by divné, kdyby u nás bylo něco jinak,“ řekla.

Čas teď tráví na chalupě s rodinou. „Mám tři děti, takže s nimi dělám úkoly a do toho pracuji na zahradě. Určitě se nenudím. Je pravda, že teď mám na rodinu více času. Přes večer jsme hráli hry, to se nám nepovedlo již dlouhou dobu. Resty si dodělávám i v práci,“ dodala Nováková, která se kromě volejbalu věnuje také práci finanční zprostředkovatelky.

V kariéře sbírala tituly doma i v Rakousku, velkou stopu zanechala také v plážovém volejbalu a chuť hrát dál se jí stále drží. „Hrozně mě to baví. Vyhovuje mi, že v klubu trénujeme tak akorát. I kdybych už nehrála, stejně bych chodila dál sportovat, jsem na to zvyklá. Volejbal je pro mě takové odreagování a to mi dělá dobře. Hrajeme sice extraligu, ale já to beru, jako bych si šla zasportovat,“ přiblížila.

Na svém současném angažmá v jihomoravském městě si pochvaluje hlavně partu. „Kolektiv tu máme super. To je něco, po čem se mi bude stýskat. Je to příjemná věc s tím sportem spojená. Sedly jsme si s ostatními holkami po herní i lidské stránce a perfektně se doplňujeme. Proto nám sezona vyšla se vším všudy,“ zdůraznila bývalá reprezentantka.

Zda ji brněnští fanoušci na palubovce uvidí i v nadcházející sezoně, zatím neví. „Pokud zájem bude, ráda bych pokračovala. Jen bych už chtěla být na své pozici dvojka, tak uvidíme,“ zmínila nahrávačka a zároveň kapitánka brněnského celku Nováková.

