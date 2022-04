Čtvrt hodiny před polednem přijdou na řadu závody na koloběžkách a odrážedlech. Běžci jsou dostanou na řadu odpoledne, nejkratší běh na dvě stě metrů startuje ve dvě hodiny odpoledne, královský závod na skoro deset a půl kilometru začíná ve tři odpoledne. „Největší sportovní výzvou je bezpochyby trojkombinace. Jsou to tři závody na deset kilometrů v pěti hodinách. Nejprve se startuje na inlinech, poté na koloběžkách a na závěr se běží dvě kola. Do této nejnáročnější kategorie se nám přihlásilo přes dvacet statečných,“ říká ředitel závodu Masaryk Run Tomáš Mokrý.

I v neděli bude na Masarykově okruhu rušno, uskuteční se totiž akce Tunning Show. „Nebudou chybět oblíbené sprintové závody na čtvrt míle ani závody do vrchu. Do obou disciplín se může přihlásit kdokoliv i s běžným autem způsobilým pro běžný provoz. Je to tedy ideální příležitost, jak zažít závodní atmosféru. Pro návštěvníky, kteří nechtějí závodit, chystáme volné neměřené jízdy po dráze,“ vyjmenovává program manažerka akce za Automotodrom Brno Jana Božková. Začíná se v osm ráno.