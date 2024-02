Dvakrát se probojoval až na olympijské hry. A těsně před finální fází olympijské kvalifikace do Paříže ukončil svou dlouholetou kariéru. Brněnský rodák Viktor Teplý se ve třiatřiceti letech loučí s vrcholovým jachtingem, další světové úspěchy už dvojnásobný mistr Evropy a vicemistr světa nepřidá. „Bylo to těžké rozhodování, ale s postupem času se životní priority mění. Došel jsem k závěru, že už bych nebyl schopen dát přípravě maximální nasazení,“ říká.

Dvojnásobný olympionik Viktor Teplý ukončil svou vrcholovou jachtingovou kariéru. | Foto: archiv Viktora Teplého

Plachetnice ho provázely celým životem. Narodil se totiž do jachtařské rodiny, většinu závodů objížděl se svým mladším bratrem Ondřejem. Na začátku letošního roku ale Viktor Teplý ze sportovního kolotoče vystoupil. „Jachtingu jsem věnoval celý život, takže vím, jak náročné je jej dělat na profesionální úrovni. Člověk musí věnovat velké úsilí a odhodlání, aby se posouval dál, nebo se jen udržel na stávající úrovni. Bez maximálního nasazení to nejde,“ pokračuje několikanásobný mistr republiky.

Dlouho ho hnala dopředu vidina třetí účasti pod pěti kruhy. Po neúspěšné první kvalifikaci už však k dalším fázím nenastoupí. „Olympiáda je velká motivace, mým cílem bylo získat místo pro Českou republiku na první kvalifikaci minulý rok v nizozemském Haagu. Přípravě jsem věnoval maximum, ale bohužel to nevyšlo. Po delším rozhodování jsem došel k závěru, že bych se na další kvalifikace nebyl schopen svědomitě připravit,“ nastiňuje Viktor Teplý.

Už od roku 2010 jezdil v olympijské třídě Laser Standard, která se v průběhu let přejmenovala na dnešní název ILCA 7. Ve stejné kategorii závodí i jeho bratr, jenž se pokusí prorvat do Paříže. „Ve dvou se to lépe táhne. Od chvíle, kdy Ondra před dvěma lety přestoupil na ILCU 7, jsme absolvovali téměř všechny závody a tréninky společně. Bylo to hezké období a myslím, že nás to oba posunulo. Věřím, že si olympijské místo vyjede, moc mu fandím,“ podotýká starší z bratrské dvojice.

Ten celou kariéru závodil za Jachtklub Brno, poslední velký úspěch si připsal loni, kdy se ve speciálním závodě stal na Lipně mistrem republiky. Úplné sbohem ale jachtingu neplánuje dát. „Lasera si určitě nechám a pár závodů plánuji odjet. Akorát vrcholy sezony budou trošku jiné než doposud. Letos se pokusím vyladit formu na Veletržní regatu v červnu a pak na obhajobu republikového titulu na podzim,“ usmívá se.

Od nového roku už se však Viktor Teplý častěji věnuje dalším oblíbeným aktivitám. V mládí vystudoval ekonomii na brněnské Mendelově univerzitě, nyní vlastní firmu KiviSailing. „Rád bych se nyní v ekonomii víc realizoval. Zároveň se chci i dál věnovat své jachtařské firmě a podílet se na rozvoji jachtingu u nás. Pro děti je to totiž skvělý sport. Nejenže rozvíjí fyzické zdatnosti, ale zároveň i strategické myšlení a mentální odolnost,“ vysvětluje.

Dvojnásobný olympionik se jachtingu věnoval od šesti let, kdy začínal na dětské lodní třídě Optimist, za svou bohatou kariéru tak má na co vzpomínat. „Uteklo to neuvěřitelně rychle. Nezapomenutelné zážitky jsou pro mě především zahájení olympiád. Příležitost nastoupit před plným a jásajícím stadionem se nám jachtařům moc často nenaskytne. Zároveň si tam člověk popovídá s nejlepšími českými i světovými sportovci, takže bomba,“ dodává Viktor Teplý.