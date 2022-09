Tradiční předsezonní turnaj zahájí v pátek od šesti hodin večer soubojem s Budapeští ve Svitávce, v sobotu si zahrají v hale ve Vodově ulici od šesti hodin večer s Kamnikem a v neděli od jedné odpoledne na stejném místě s Ostravou. „Je to jednoznačně vrchol naší přípravy. Rádi bychom na tomto turnaji navázali na naše vzrůstající výkony a zabojovali o obhajobu vítězství z let 2020 a 2021. Diváky mohu pozvat nejenom na bojovný výkon našeho mladého týmu, ale i návrat Terezy Hrušecké do dresu Králova Pole,“ uvedl před startem turnaje hlavní trenér žen Erik Nezhoda.