Volejbalová Liga mistrů míří poprvé do Brna! Rozhodl o tom los, který Královo Pole určil jako pořadatele kvalifikační skupiny, ve které se jihomoravský celek utká se soupeřkami ze Španělska, Rumunska a Izraele. Klub, který na jaře ovládl extraligu, však kvůli tomu čekají velké starosti. „Pro náš klub je premiérová účast v Lize mistrů velkou ctí, jako pořadatelé ale můžeme čelit nákladům až ve výši 1,7 milionu korun, což je pro náš celek bez pomoci zvenku takřka likvidační,“ popsal prezident KP Richard Wiesner.

Královopolské volejbalistky (v zeleném) čeká kvalifikační turnaj Ligy mistrů, který budou hostit v brněnské hale ve Vodově ulici. | Foto: VKKP Brno

O pořadatelství kvalifikačního turnaje se mohl přihlásit kterýkoliv ze čtyř účastníků, kvůli vysokým finančním nákladům tak však žádný klub neučinil. Následný los poslal předkolo prestižní soutěže do Brna. „Po našem přihlášení do soutěže došlo k několika nestandardním rozhodnutím o financování kvalifikace. Organizátor je nyní povinen uhradit pobytové náklady všech účastníků turnaje,“ vysvětlil Wiesner.

Pokud by navíc královopolské volejbalistky postoupily do druhého kola kvalifikace, hostila by hala ve Vodově ulici i následný turnaj. „Pokud bychom uspěli v prvním kvalifikačním turnaji, tak se v Brně představí šest z osmi mistrovských týmů, které se účastní kvalifikace. Pro nás to ale bude znamenat, že jako jistí pořadatelé i druhého turnaje budeme čelit nákladům ve výši 1,7 milionu korun,“ nastínil prezident brněnského klubu.

Královo Pole ale i tak hodlá svým fanouškům připravit co nejlepší podívanou, Liga mistrů se totiž v Brně bude hrát vůbec poprvé. „ Všichni v klubu uděláme maximum pro to, aby byl kvalifikační turnaj Ligy mistrů fantastickým a neopakovatelným zážitkem nejenom pro naše fanoušky, ale i ostatní brněnské příznivce sportu,“ slíbil Wiesner.

Boje v brněnské skupině vypuknou 10. října odpoledne, kdy se spolu utká rumunský celek CS Alba Blaj a španělský tým CV Gran Canaria. Od šesti hodin večer pak turnaj začne i pro Královo Pole, které na úvod vyzve izraelský klub Haopel Kfar Saba.

Vítěz českého poháru i extraligy se musel vypořádat ještě s jednou nepříjemností, podle koeficientu by totiž mohl zamířit rovnou do základních skupin, místo toho si však své místo bude muset vybojovat v kvalifikačních turnajích. „Smířili jsme se s tím, že i přes koeficient opravňující české mistryně k přímé účasti v základní skupině Ligy mistrů jsme byli z důvodu loňské neúčasti Prostějova v této soutěži zařazeni do kvalifikačních kol,“ poznamenal Wiesner.

Pro vedení královopolského celku tak začínají první práce už nyní, kdy začíná shánět sponzory. Pořadatelství kvalifikačních bojů totiž bude klub stát až třicet procent rozpočtu na celou sezonu. „Je nám moc líto, že ve srovnání s finančním přínosem fotbalových evropských pohárů nám tato prestižní účast přináší ve finanční oblasti v uvozovkách pouze hluboké vrásky na čele,“ dodal.

Program brněnského kvalifikačního turnaje Ligy mistrů

10.října

15:00 CS Alba Blaj - CV Gran Canaria

18:00 KP Brno - Hapoel Kfar Saba



11. října

15:00 Hapoel Kfar Saba - CS Alba Blaj

18:00 KP Brno - CV Gran Canaria



12. října

13:30 CV Gran Canaria - Hapoel Kfar Saba

16:30 KP Brno - CS Alba Blaj