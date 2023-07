Další velká výzva stojí před královopolskými volejbalistkami. Poté, co v minulé sezoně triumfovaly v domácím poháru i extralize, je nyní čeká mezinárodní měření sil, v novém ročníku se totiž představí v prestižní Lize mistrů. Svou cestu začne brněnský celek v předkole, kam mu los přisoudil zvučné soupeře. Svěřenky kouče Erika Nezhody se utkají se soupeřkami ze Španělska, Rumunska a Izraele.

Královopolské volejbalistky si díky triumfu v extralize zahrají Ligu mistrů. | Foto: VK KP Brno

Právě díky nedávnému extraligovému vítězství KP míří do elitní Ligy mistrů. Brňanky čeká předkolo, které se hraje turnajovým způsobem, a utkají se v něm se španělským celkem CV Gran Canaria, rumunským CSM Volei Alba Blaj a izraelským týmem Hapoel Kfar Saba. „Losování jsme sledovali s nadšením a velkým očekáváním, čekají nás atraktivní soupeři,“ zhodnotil Nezhoda.

Zápasy ve skupině čekají na Královopolanky od 10. do 12. října, kdy se utká každý s každým. „Hrát Ligu mistrů je splněný sen nás všech, proto jsme moc rádi, že se této soutěže zúčastníme. Už před losováním jsme věděli, že snadným soupeřem v naší skupině nebude nikdo. Do turnaje ale nastoupíme se vztyčenou hlavou a pokusíme se zabojovat o postup,“ slíbil královopolský stratég.

Ze čtyřčlenné skupiny postoupí dva nejlepší celky do další skupiny, kterou budou opět tvořit čtyři týmy. Z ní už se pak nejlepší dvojice kvalifikuje do hlavní fáze. „Alba Blaj je loňský finalista poháru CEV, španělský mistr z Las Palmas podlehl v CEV Cupu třetímu týmu z Polska Lodži až ve zlatém setu. O celku z Izraele víme pouze to, že stejně jako ostatní kluby je mistrem své země a domácí kádr doplňuje hráčkami z jižní Ameriky. Turnaj pro nás bude obrovským zážitkem,“ nastínil Nezhoda.

Ženy z Kaskády získaly extraligový titul, muži jsou vicemistry ČR

Pořadatele jednotlivých skupin oznámí organizátoři až později.

Předkolo Ligy mistrů - skupina II



VK Královo Pole Brno

CV Gran Canaria (Špan.)

CSM Volei Alba Blaj (Rum.)

Hapoel Kfar Saba (Izr.)



Do další fáze postupují nejlepší dva celky.