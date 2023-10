Po veleúspěšné sezoně zahajují novou etapu klubu. Volejbalistkám KP Brno se totiž po jarním triumfu v české extralize i domácím poháru podle očekávání rozutekly do zahraniční opory v čele s reprezentantkami Danielou Digrinovou, Magdalenou Bukovskou nebo Elou Koulisiani. Kádr tak výrazně omladil, i když se může opřít i o zkušené hráčky, jako jsou třeba reprezentantky Tereza Hrušecká nebo Kateřina Pelikánová.

Volejbalistky KP Brno obsadily na tradiční předsezonním přípravném turnaji Grand Prix Brno třetí pozici. | Foto: VK KP Brno

„Naše snažení nemůže být z finančních důvodů takové, že bychom byli pořád na nejvyšších příčkách, při naší velmi dobré práce s mládeží je zaměřené na výchovu hráček směrem k postupnému útoku na nejvyšší příčky. Předchozí etapa se završila na jaře, kdy jsme vyhráli double. Teď začíná nová éra, některé hráčky zůstaly a prolíná se to, aby starší předaly zkušenosti mladším,“ nastínil předseda klubu Richard Wiesner.

Omlazený kádr čeká ostrý start. Úvodní duel v extralize v sobotu od pěti hodin odpoledne na palubovce Frýdku-Místku ještě tak namáhavou zkouškou není, ta ale nastane příští týden, kdy KP v domácí hale ve Vodově ulici uspořádá kvalifikační turnaj nejprestižnější evropské soutěže Ligy mistryň.

Při ní se od příštího úterý do čtvrtka s volejbalistkami KP utkají postupně izraelský šampion Hapoel Kfar Saba, španělský celek CV Gran Canaria a rumunská CS Alba Blaj.

Pořádání kvalifikačního turnaje se ale pro brněnský celek stalo přítěží. Kvůli dodatečně oznámenému novému formátu musí veškeré náklady hradit domácí tým, organizace turnaje přitom stojí bezmála dva miliony korun. „Díky kraji, městu Brnu a volejbalovému svazu to vypadá, že máme velkou část starostí pokrytou. Řešíme, jak dofinancovat turnaj z privátních peněz, což se v posledních dnech daří. Takže se konečně budeme moct věnovat oslavě volejbalu, kterým tento turnaj skutečně bude,“ přesvědčoval Wiesner.

Do další kvalifikační skupiny Ligy mistryň, kterou by znovu muselo uspořádat Královo Pole, postupují dva nejlepší týmy, zbylé dva si zahrají jinou mezinárodní soutěž CEV Cup. „Pořádaní druhého turnaje už by nebylo tak finančně náročné jako to první a samozřejmě bychom museli daleko víc oslovit privátní sféru,“ nastínil Wiesner.

Volejbalistky KP čeká po omlazení náročná šichta nejen v Lize mistryň ale i na domácí scéně. „Chceme odehrát kvalitní zápasy. Pokud nám bude přát los Českého poháru, rádi bychom postoupili do Final Four. Co se týče extraligy, čtvrtfinále může být velmi vyrovnaně. Pevně věřím, že když budeme rok tvrdě pracovat, můžeme dostat šanci dostat se do semifinále,“ zmínil trenér družstva Erik Nezhoda.

Jednou z lídryní KP by se měla stát první nahrávačka Pelikánová, která se k týmu připojila po olympijské kvalifikaci až v minulém týdnu. „Určitě jsem ráda za šanci v reprezentaci. Bylo skvělé hrát proti silným soupeřům,“ zdůraznila Pelikánová.

KP Brno v Lize mistryň

úterý 10. října od 19.10: KP Brno - Hapoel Kfar Saba (Izrael)

středa 11. října od 18.00: KP Brno - CV Gran Canaria (Španělsko)

čtvrtek 12. října od 16.00: KP Brno - CS Alba Blaj (Rumunsko)