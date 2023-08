Hned několik opor opustilo po minulé titulové sezoně královopolský volejbalový tým, extraligový mistr tak musí shánět nové posily. Jednu našel i v zámoří, dres brněnského celku bude od nové sezony oblékat Američanka Allie Garlandová. „Ještě nikdy jsem nevycestovala za hranice Spojených států, takže je to pro mě opravdová životní zkouška. Moc se těším na Brno, na nový klub i všechny moje spoluhráčky,“ popsala třiadvacetiletá hráčka.

Královopolské volejbalistky posílila americká univerzálka Allie Garlandová (u míče). | Foto: UCONN

Garlandová nastupuje na pozici univerzálky, na které nahradí odcházející kapitánku Danielu Digrinovou. „Volejbalu se věnuji jedenáct let, ale upřímně jsem jej původně hrát nechtěla, přinutili mě k tomu rodiče. Teď jsem samozřejmě šťastná, že to tak bylo, protože jsem díky volejbalu potkala spoustu skvělých lidí a je to sport, který mi dal hodně životních lekcí,“ podotkla.

Poslední čtyři roky Garlandová hrála za univerzitní tým v Connecticutu, jednou s ním dokázala vyhrát turnaj The Big East Conference. „S volejbalem jsem už projela celé Spojené státy. Takže když přišla nabídka vycestovat s tímto sportem mimo USA, tak jsem si řekla: Proč ne? Když jsem si pak začala zjišťovat víc o Brně, přišlo mi jako opravdu lákavé místo,“ nastínila 185 centimetrů vysoká hráčka.

Ta do Brna přichází s cílem posunout se kariérně dál a stát se oporou královopolského týmu. „Vždy jsem si chtěla zahrát v zámoří, takže se mi to teď splnilo. Nyní je přede mnou jiný cíl – hrát za KP co nejlépe a pokusit se s ním navázat na medailové úspěchy z loňské sezony,“ poznamenala Garlandová.

Ve svém novém angažmá se americká posila může těšit i na účast v Lize mistrů, Královo Pole totiž díky extraligovému titulu míří do předkola prestižní soutěže. „Jsem hrozně zvědavá na všechno – jací tady budou lidé i kultura. Doufám, že budu mít příležitost poznat tuhle zemi co nejvíc a třeba se i podívám do okolních států,“ dodala.

Allie Garlandová

Věk: 23.

Národnost: USA.

Pozice: univerzálka.

Výška: 185 cm.

Předchozí klub: University of Connecticut (USA).