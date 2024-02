Český pohár žen má nové královny. Královopolské volejbalistky totiž svou cestu za zlatým hattrickem nedotáhly, v pondělním finále nestačily na Liberec, se kterým padly 0:3 na sety. Dukla tak přerušila vítěznou šňůru brněnského celku. „Náš soupeř byl tentokrát ve všem lepší, na hřišti i na lavičce měl dost kvality na to, aby nás pořád tlačil,“ uznal kouč Králova Pole Erik Nezhoda.

Královopolské volejbalistky v letošním ročníku Českého poháru vybojovaly stříbrné medaile. | Foto: ČVS

Pro jeho svěřenky byl úspěch už postup do finále, o zisk třetí trofeje v řadě se však chtěly porvat. Kromě první sady však soupeřkám nedokázaly konkurovat. „Karty byly na začátku zápasu dané, přesto byla první sada vyrovnaná. Ve druhém dějství jsme zkoušeli něco změnit a Liberec překvapit, ale nestačilo to,“ shrnul Nezhoda.

Právě úvodní set výrazně napověděl o držitelkách trofeje. Královopolanky v něm dokázaly držet s favoritkami krok, v koncovce dokonce vedly 23:22. Liberec však následně třemi body překlopil dějství na svou stranu a udělal velký krok k oslavám.

Následně už si totiž Dukla průběh zápasu hlídala, další dva sety vyhrála 25:18 a 25:11. Brňanky si tak z Kutné Hory odvezly stříbrné medaile. „Stříbra si celý náš tým neskutečně cení. Je v něm stále hodně práce z loňska, která nám zaručila i přímý postup do čtvrtfinále,“ podotkl královopolský lodivod.

Ze dna až do čela. Kohoutovice překvapily i samy sebe, půjdou si pro postup?

Pro jeho svěřenky jsou však dva náročné testy na Final four i kvalitní přípravou na blížící se extraligové play-off. „Jsou za námi dvě těžká utkání. Přiznám se, že jsme trénovali hlavně na semifinále, což se nám zúročilo. To je pro nás důležitý odkaz do zbytku extraligy,“ doplnil Nezhoda.

Třetí příčku nakonec na finálovém turnaji vybojoval pražský Olymp, který si v pětisetové bitvě poradil s Ostravou.