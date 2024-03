Jestli Brňanky hodlají čtvrtfinále zdramatizovat, potřebují sobotní utkání zvládnout. Přes domácí duely totiž může vést cesta. „Naše hala nám prostě svědčí. Každé družstvo se jednoznačně cítí nejlépe ve svém, i nám domácí prostředí pomáhá. Některé věci jsou tady specifické a hráčky, které na to nejsou zvyklé, to mohou mít těžší,“ uvažuje slovenská blokařka brněnského týmu Tereza Hrušecká.

Královopolské hráčky plánují čerpat energii i od svých fanoušků. Ti jim pravidelně na domácích zápasech chystají bouřlivou atmosféru, navíc se s klubem vydávají i na většinu venkovních duelů. „Je to fantastické, náš fanklub je jeden z nejlepších. Patří mu velké dík, jak s námi jezdí a podporuje nás,“ oceňuje příznivce kapitánka KP Kateřina Pelikánová.

Přestože extraligové mistryně výrazně omladily kádr, stále mohou čerpat ze zkušeností ostřílenějších hráček. Ty jsou sice v mnohých případech stále ve věku, kdy kloubí volejbal se studiem, doma už však mají hned několik medailí z extraligy a domácího poháru.

Volejbalistky Králova Pole zlomila v Liberci koncovka druhé sady, Šelmy vyhrály

Další přidaly do sbírky letos, kdy v Českém poháru také vyřadily favorita. V semifinále po výborném výkonu nečekaně poslaly pražský Olymp pouze do utkání o třetí místo, boj o trofej už sice Královo Pole nezvládlo, i tak si odvezlo stříbro. „Spousta lidí nás brala jako outsidery. Snažily jsme se kvalitně připravit na semifinále s Olympem, věděly jsme, že když to vyjde, tak je placka jistá. Šly jsme do toho po hlavě,“ podotýká Pelikánová.

Podobné nastavení potřebují Brňanky i v sobotu, kdy ve druhém utkání čtvrtfinále přivítají Liberec. Příští týden se pak série, hraná na tři vítězné zápasy, vrací na sever Čech ke třetímu duelu.