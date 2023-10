Premiéra jako hrom! KP po obří bitvě slaví v Lize mistrů postup, podívejte se

Takovou premiéru v Lize mistrů by si přál asi každý klub. Královopolské volejbalistky při historicky prvním zápase v nejprestižnější evropské soutěži dokázaly obrátit duel se španělským celkem z Las Palmas a po výhře 3:2 na sety mají ihned jistotu postupu do finálního předkola. „Brno znovu ukázalo, že se v Evropě neztratí. Motivace hráček byla neuvěřitelná a skvělá atmosféra nás posunula do dalšího kola kvalifikace,“ radoval se kouč KP Erik Nezhoda.

Královopolské volejbalistky (v bílém) po obratu zdolaly španělský tým Gran Canaria 3:2 na sety a postupují do další kvalifikační fáze Ligy mistrů. | Video: Deník/Jakub Tručka