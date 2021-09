Období půstu skončilo. KP hodlá sklidit úrodu talentů a bojovat o medaili

Období půstu trvalo tři roky a má skončit. Volejbalistky Králova Pole hodlají po hubených letech, kdy bojovaly o postup do extraligového play-off a jejich maximem bylo čtvrtfinále, znovu proniknout mezi nejlepší. „Letošní sezonu očekáváme s velikým napětím, měla by totiž být prvním vyvrcholením našeho projektu výchovy profesionálních sportovkyň. Chceme do semifinále,“ uvedl prezident klubu Richard Wiesner, který se stal součástí nového trenérského triumvirátu brněnského celku.

Daniela Digrinová je novou kapitánkou volejbalistek Králova Pole | Foto: VK KP Brno/Ivo Stejskal

Z osobních důvodů totiž v Králově Poli skončil slovenský kouč Matúš Kalný. Místo něj tým povedou kromě Wiesnera také Lukáš Grabovský a Erik Nezhoda. „Neočekávali jsme konec kouče Kalného. Měli jsme pak vytipovanou náhradu, ale ten trenér už měl domluvené jiné angažmá. Rozhodli jsme se pro tento způsob. Každý má na starosti jinou oblast. Trenér Nezhoda řeší tréninkový proces, Grabovský se zaměřuje na výkon nahrávaček a já to celé nějakým způsobem zastřešuju spíš z manažerského hlediska,“ poznamenal Wiesner. V Králově Poli hodlají zhodnotit několikaletou práci s mládeží. Jejím výrazným plodem je třeba Daniela Digrinová, která se stala kapitánkou týmu. „Jsem ráda za tuto roli a moc se na ni těším,“ zmínila teprve dvacetiletá hráčka na pozici libero. Skromnější KP. S nabitým kádrem se nedařilo, klub sází na bojovnost Přečíst článek › Klub nově vsadí také na kvarteto cizinek. Přišly Slovenky Simona Jelínková s Terezou Hrušeckou a taky Američanka Jzasania Sweetová nebo exotická posila z Kuby Gretell Morenová. „Její přestup byl snad nejsložitější, jaký jsme zatím řešili. Bylo strašně obtížné vše vykomunikovat s kubánským volejbalovým svazem i vládou. Jsme ale rádi, že jsme to dotáhli do konce, protože jde o velkou posilu,“ pochlubil se Wiesner. Jeho svěřenky zahájí svou pouť letošní sezonou v domácí hale ve Vodově ulici v sobotu od šesti hodin večer s Ostravou. Do své čtvrté sezony v klubové historii vkročí další brněnský tým Šelmy, který v letní pauze prošel radikální obměnou. Odešly výrazné tváře, třeba Markéta Chlumská se přesunula do role asistentky kouče. První duel odehrají Šelmy dnes od pěti hodin odpoledne v Praze proti Olympu.



