Prožily prozatím největší drama v letošním play-off, když poprvé musely odehrát pět setů. Navíc Liberec byl jen krok od mečbolu. Jenže volejbalistky Šelem Brno ani to nesložilo. Ve čtvrtečním druhém finále extraligy nedovolily domácím hráčkám dotáhnout velký obrat a po výhře 3:2 na sety jsou Brňanky už jen jediný krok od titulu. V sérii totiž vedou 2:0 na zápasy, v neděli tak mohou před svými příznivci slavit.

Volejbalistky brněnských Šelem (v šedém) vyhrály v Liberci druhé finále 3:2 na sety. | Foto: VK Dukla Liberec

Přitom po prvním setu podobné drama asi nikdo neočekával. Šelmy i do druhého finále vstoupily rázně, první sadu ovládly 25:18. Pak ale začala přetahovaná o každý bod. „Liberec na nás chvilkami našel recept, dobře nás odbránil. Na druhou stranu jsme trochu povolily na útoku, udělaly jsme tam pár blbostí. Jak se nám v prvním setu dařilo úplně vše, tak jsme si myslely, že to takhle půjde i dál,“ popsala Adéla Chevalierová, která v brněnském týmu nastupuje na pozici libera.

Liberec totiž dobře věděl, že pokud chce boj o titul zdramatizovat, musí zvládnout domácí zápasy. Navíc jej hnali skvělí fanoušci a Dukla druhý set vyhrála 25:19. „Věděly jsme, že do toho musíme jít naplno. Přišla plná hala, říkaly jsme si, že nemáme co ztratit a doma to musíme urvat,“ podotkla liberecká opora Lucie Kolářová.

Šelmy však následně opět rozjely svou show. Třetí dějství vyhrály 25:13, ve čtvrté sadě sice dlouho ztrácely, ale manko málem dotáhly a dostaly se na skóre 19:20. Závěr setu ale patřil domácím hráčkám, a šlo se tak do tiebreaku.

V něm měla Dukla dlouho nakročeno k vyrovnání série. Vedla 12:9 a 13:11, jenže pak Šelmy ukázaly svou sílu. Z posledních pěti míčů vyhrály čtyři, utkání zakončily esem a po zvládnuté páté sadě 16:14 mohly slavit druhé vítězství. „Jsem strašně šťastná, že jsme vyhrály. Zvládly jsme to a historie se neptá jak,“ radovala se Chevalierová.

Od titulu tak brněnské družstvo dělí už jen jediný krok. Ten by Šelmy rády udělaly v neděli, kdy na vlastní palubovce hostí třetí finále, zápas startuje ve čtyři hodiny odpoledne. „Pořád máme jen dvě výhry, stále nám jedna chybí. Bude to ještě těžké,“ doplnila šestadvacetiletá brněnská hráčka.