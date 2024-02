Dva roky v řadě měl Český pohár žen stejné vítězky. Loni i předloni si totiž trofej odvezly na jih Moravy královopolské volejbalistky, které tak letos usilují o zkompletování hattricku. V boji o triumf už zbyly jen čtyři týmy, brněnské družstvo mezi nimi ale nechybí. Final four, které startuje v neděli v Kutné Hoře, zahájí večerním duelem proti pražskému Olympu a i z aktuálního ročníku si hodlá odvézt medaile.

Královopolské volejbalistky míří na Final four Českého poháru, v semifinále vyzvou pražský Olymp. | Foto: Ivo Stejskal/VKKP Brno

V posledních dvou ročnících Královo Pole v poháru excelovalo a nenašlo jediného přemožitele. Po letní vydatné obměně kádru však tentokrát vstupuje do závěrečného turnaje v nové pozici. „Letos tabulka extraligy napovídá, že Final four zahajujeme jako outsideři. K tomu, abychom uspěli, se musí sejít řada věcí. Musíme být zdraví, cítit formu a mít dostatečné sebevědomí, že dokážeme porazit jakýkoli tým na turnaji. I letos si ale rozhodně chceme odvézt medaili,“ burcuje královopolský kouč Erik Nezhoda.

V semifinále se Brňanky utkají s Olympem Praha, druhou dvojici tvoří Liberec a Ostrava. Opět se tak na Final four potkávají kluby, které se pravidelně dostávají do závěrečné fáze poháru. „Pro nás je ale každý rok v Českém poháru úplně jiný. V roce 2022 jsme překvapili sami sebe, když jsme uspěli s mladým týmem. Loni jsme do Final four vstoupili jako favorité a svou roli jsme v těžkém utkání proti Olomouci i následně ve finále s Ostravou potvrdili,“ rekapituluje Nezhoda.

Jeho svěřenky tentokrát v boji o postup do finále čeká pražský Olymp, který v aktuální sezoně vyzrál na KP ve dvou ze třech vzájemných měření sil. „Ve všech zápasech s Olympem rozhodl o vítězi zejména servis. Přestože nám poslední utkání v Praze nevyšlo, věřím, že budeme pro zkušenější Olymp opravdovým soupeřem a o postup do finále svedeme bitvu. Komu lépe sedne prostředí neutrální haly v Kutné Hoře, bude pravděpodobně vést celé utkání,“ předeslal lodivod brněnského družstva.

Výhodou pro Královopolanky je, že ze soutěže už vypadly dva nejlepší celky dosavadní extraligové tabulky, Šelmy Brno i Prostějov skončily ve čtvrtfinále. „Věřím, že s úplně každým soupeřem na turnaji dokážeme sehrát vyrovnané utkání,“ doplnil Nezhoda.