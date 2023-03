Už v sobotu startuje čtvrtfinále play-off ženské volejbalové extraligy a Královo Pole do něj vstupuje s velkými ambicemi. V úvodní fázi vyřazovacích bojů narazí na Ostravu, podpořit královopolské hráčky dorazí i baseballisté Draků Brno, mezi nimiž nebudou chybět i účastníci nedávného prestižního turnaje World Baseball Classic.

Královopolské volejbalistky zakončily základní část sérií sedmnácti vyhraných utkání v řadě. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Úvod sezony byl pro klub z Králova Pole náročný, kvůli zraněním a únavě nedokázal ihned navázat na výborný loňský ročník. Jenže postupně se svěřenky kouče Erika Nezhody rozjely k nezastavitelné jízdě, od úvodu prosince ovládly všech zbývajících sedmnáct ligových utkání.

Díky této šňůře se KP vyšvihlo až na druhou příčku tabulky, kde zakončilo základní část. „S umístěním na druhém místě jsme samozřejmě moc spokojené, díky tomu máme ve čtvrtfinále dobrou výchozí pozici. Ale všechny si uvědomujeme, že teď budeme hrát znovu od nuly. Určitě ale budeme mít výhodu domácího prostředí a skvělých fanoušků,“ hodnotí královopolská kapitánka Daniela Digrinová.

Ve čtvrtfinále tak Královo Pole narazí na Ostravu – tedy celek, který Brňanky zdolaly šestkrát v řadě. „Ostrava si ale za své letošní výsledky zaslouží uznání a respekt, a tak ji rozhodně nechceme podcenit. Do čtvrtfinálové série každopádně jdeme s jasným cílem postoupit dál a bojovat i v této sezoně o medaili,“ předesílá Nezhoda.

Brňanky chtějí před startem vyřazovacích bojů zůstat obezřetné, tuší totiž, že jejich čtvrtfinálový soupeř má své zbraně. „Papírově se jedná o přijatelného soupeře do čtvrtfinále, ale rozhodně má co nabídnout, protože dokázal trápit i porážet nejednoho favorita. Je to navíc poslední tým, který letos zdolal pražský Olymp. Kromě kvalitních hráček má Ostrava i další dva trumfy – reprezentačního kouče Zdeňka Pommera a ostravské publikum, které umí vytvořit skvělou atmosféru,“ dodává královopolský lodivod.

Každý královopolský domácí zápas čtvrtfinále má navíc svého sportovního ambasadora. V sobotním duelu, který startuje v hale ve Vodově ulici od sedmi hodin večer, se této role ujmou baseballisté brněnských Draků, mezi nimiž dorazí i účastníci nedávného prestižního turnaje World Baseball Classic, například Milan Prokop. Fanoušci se s těmito sportovci budou moct osobně setkat, v sobotu budou mít i příležitost vyzkoušet si baseballový odpal na stánku Draků Brno, kteří do haly přivezou cvičné odpaliště.